Референдум в Каталонии. ЕС игнорирует проблему - глава правительства

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Председатель женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон обвинил ЕС в безучастности к конфликту вокруг проведения референдума о независимости автономии, который запланирован на 1 октября.

"Они (ЕС — ред.) очень смелые, когда говорят о других странах, где у них нет полномочий. Где же они, когда мы, граждане, нуждаемся в них? Европа решила отвернуться от каталонцев?",- заявил Пучдемон в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Он также отметил, что собирается привлечь ЕС к решению вопроса о независимости в случае положительного для сепаратистов исхода голосования. "Если "да" одержит победу, я обращусь к европейскому сообществу для того, чтобы оно принимало участие, так как мы заслуживаем права быть услышанными", — сказал каталонский лидер.

Пучдемон заявил, что если глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не сможет проявить решительность, ЕС "находится в плохих руках".

В среду Высший суд Каталонии предписал правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества. Ранее аналогичные инструкции каталонским правоохранительным органам издала прокуратура. В свою очередь суд принял решение отстранить прокуратуру от действий, связанных с проведением референдума.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.