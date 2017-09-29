WSJ: 5 вещей, которые вам надо знать о референдуме в Каталонии

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Правительство Каталонии, богатого региона на северо-востоке Испании, назначило на 1 октября референдум о независимости, вызвав конституционный кризис в стране. Центральное правительство Испании утверждает, что референдум является незаконным. Конституционный суд страны потребовал приостановить подготовку к нему до вынесения решения. Но каталонские чиновники непреклонно заявляют, что продолжат подготовку к референдуму", — пишет The Wall Street Journal.

1. Почему чиновники в Каталонии хотят провести голосование?

"Десятилетние требования добиться большей автономии или даже независимости региона основаны на языковых и культурных отличиях Каталонии. Призывы к разрыву с Испанией достигли пика во время экономического кризиса в стране, который спровоцировал недовольство тем, что центральное правительство истощало Каталонию налоговыми отчислениями в центральный бюджет", — продолжает автор статьи Джанет Ньюман.

Усиление экономического кризиса в Испании, непопулярное решение испанского суда, меры жесткой экономии, предпринятые мадридским правительством, и коррупционные дела с участием основных политических партий страны усилили настроения некоторых каталонцев, уверенных, что региону будет лучше самому по себе, говорится в публикации.

2. Почему центральное правительство Испании не разрешит референдум?

Правительство премьер-министра Мариано Рахоя выступает против референдума, утверждая, что конституционный суд Испании уже определил, что испанское законодательство не позволяет региону в одностороннем порядке проводить голосование по вопросу об отделении, продолжает Джанет Ньюман.

"Каталонские официальные лица заявляют, что Испания должна брать пример с Великобритании, где законодатели разрешили Шотландии провести независимый плебисцит. Мадрид на это отвечает, что Лондон и Эдинбург договорились и согласовали параметры референдума 2014 года", — пишет автор статьи.

3. Так будет ли голосование?

Карлес Пучдемон, президент Каталонии, настаивает на том, что референдум состоится, утверждая, что одобрение региональным парламентом обеспечивает его законность. По его словам, конституционный суд Испании является политизированным учреждением и дискредитировал себя. В свою очередь премьер-министр Испании говорит, что референдума не будет.

"Более трех четвертей мэров Каталонии присоединились к Пучдемону и позволят использовать общественные объекты в качестве избирательных участков, несмотря на предупреждения центрального правительства о недопустимости содействия голосованию. Законодатели, ученые и социологи ожидают, что хотя бы некоторые каталонцы бросят вызов Мадриду и проголосуют, но до сих пор неясно, сколько людей придет на участки", — продолжает Джанет Ньюман.

4. Если голосование состоится, каталонцы поддержат отделение от Испании?

"Каталонские официальные лица не устанавливают минимальный порог явки, необходимый для того, чтобы считать голосование легитимным, а политические партии, выступающие против голосования, обязались бойкотировать референдум. Это может повлиять на результаты в пользу независимости", — отмечает автор статьи.

В целом поддержка независимой Каталонии упала до 35% в июне с пика 49% осенью 2013 года, согласно опросу местного социологического агентства, говорится в публикации.

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5. Если каталонцы проголосуют за независимость, Каталония отделится от Испании?

"Каталонские официальные лица заявили, что если победит "да", они объявят Каталонию независимым государством в течение 48 часов. Но аналитики ожидают, что международное признание независимой Каталонии будет ограниченным. Другие страны будут опасаться портить отношения с Испанией, четвертой по величине экономикой еврозоны или разжигать сепаратистские движения в пределах своих собственных границ", — пишет Джанет Ньюман.