Каталония: референдум все ближе, Мадрид – против

Владимир Матвеев, обозреватель

На фоне продолжения в Каталонии акций в поддержку проведения референдума о независимости региона, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии и заблокировали боле ста сайтов с целью не допустить проведение плебисцита о независимости 1 октября.

Как сообщалось ранее, тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Каталонии, чтобы выразить поддержку референдуму и требовать освобождения задержанных каталонских чиновников. Власти Испании всеми способами стараются не допустить его проведения. В регионе и стране наблюдается рост напряженности.

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В воскресенье основная акция проходила в Барселоне, где несколько тысяч протестующих собрались в центре с лозунгами "Мы проголосуем!" и раздавали образцы бюллетеней, сообщает издание La Vanguardia.

В ходе выступления перед протестующими, глава каталонского парламента Карме Форкаделл заявила, что они должны противостоять "провокациям" со стороны правительства Испании.

"Они видят насилие в Каталонии. Его не было и не будет. Мы — мирные люди, и все, что мы хотим — это соблюдение наших прав", заявила Форкаделл.

Накануне Мадрид взял под контроль всю правоохранительную систему Каталонии, чтобы не допустить проведение референдума о независимости 1 октября.

Более того, как сообщает агентство Reuters, испанское правительство заявило, что региональная полиция возьмет под контроль все кабины для голосования перед каталонским референдумом.

"Сегодня мы можем утверждать, что в Каталонии не будет эффективного референдума, и вся логистика референдума была ликвидирована", – заявил журналистам во вторник представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Милль.

Помимо этого, сотрудники гражданской гвардии Испании заблокировали более 140 сайтов, содержащих информацию о проведении референдума по независимости региона Каталония, сообщает 26 сентября Efe.

Отмечается, что, по приказу Верховного суда Каталонии, среди прочих интернет-ресурсов блокировке подвергся также сайт Национальной ассамблеи Каталонии.

Ранее Мадрид взял под контроль финансы Каталонии, с целью предотвратить использование средств для проведения референдума.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

Правительство Испании намерено любой ценой предотвратить референдум о независимости Каталонии, намеченный на 1 октября. В то же время каталонская региональная администрация во главе с Пучдемоном собирается провести плебисцит и вопреки желанию Мадрида. Как заявил Пучдемон, у него есть "чрезвычайный план, чтобы гарантировать проведение опроса".

Также предполагается, что причиной для возможного задержания и ареста Пучдемона может послужить "ненадлежащая трата государственных средств".

Население Каталонии составляет около 7,5 миллиона человек. Считается, что большая часть из них поддерживают проведение референдума.

В этом контексте шотландские политики выступили с поддержкой референдума о независимости Каталонии и намереваются посетить испанскую автономию для оказания помощи местным политикам.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила свою обеспокоенность ситуацией и призвала к диалогу во время дебатов в парламенте.

"Право на самоопределение является важным международным принципом, и я очень надеюсь, что это право будут соблюдать", заявила Стерджен, сообщает The Local.es.

Руководитель молодежного крыла Шотландской национальной партии Рори Стиль сказал, что вместе с группой из 20 человек посетит Каталонию.

Еще одна делегация политиков и писателей планирует принять участие в голосовании 1 октября в качестве наблюдателей.

Как сообщается, референдум в Каталонии поддерживают не только шотландские националисты. Открытое письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою подписали десятки шотландских парламентариев, включая выступавших против независимости Шотландии.

В письме они называют действия испанских властей "отнюдь не демократическими".

Важной причиной конфликта стало нежелание каталонских властей и испанского правительства постараться найти выход из тупиковой ситуации. Власти Каталонии в настоящее время не ведут переговоров с Испанией по поводу референдума о независимости.

На фоне роста напряженности в автономном регионе и того, что правительство Каталонии – богатого региона – недовольно распределением финансирования и считает, что Мадрид должен отдавать больше, министерство экономики Испании выразило готовность к обсуждению новых моделей финансирования Каталонии с лидерами региона, если только они отменят планы проведения референдума о независимости.

При этом, по мнению ряда экспертов и политиков, подходящей моделью для Испании могло бы стать федеративное государство, при котором богатый автономный регион отдавал бы меньше денег в центральный бюджет Испании, а полномочия автономных властей были бы расширены.

В случае же развития политического кризиса, прогнозируется, что он может оказать значительное влияние на экономическое развитие автономного региона и Испании.