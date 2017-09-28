Каталонский референдум. Обратный отсчет

РИА Новости Украина

Тысячи туристов, которые в течение последних нескольких недель прогуливаются по улицам Барселоны, видят больше флагов независимости, чем обычно. Теперь они не только свисают с балконов – как это принято с "Диады" 2012 года – их можно увидеть и на улицах, и площадях, пишет Sputnik.

Sputnik ведет из Барселоны подробный репортаж о подготовке к каталонскому референдуму, который будет проведен, как запланировано, 1 октября.

За неделю до референдума все еще проводятся демонстрации в его пользу. Последние события в Каталонии, направленные на отмену референдума, привели к ситуации, с которой молодежь никогда не встречалась: политика обсуждается повсюду. В барах, на площадях, на улицах, в лифтах домов, в кафе…

"Когда проводили опросы по поводу независимости, я всегда голосовал против, но на этот раз я проголосую за", — пояснил Sputnik Mundo барселонец Джорди (Jordi).

"Я никогда не выступал за независимость. Я всегда считал, что это очень радикальный вариант, и что, прежде чем пройти через него, лучше рассмотреть другие варианты, такие как реформа государственного устройства. Но после задержаний, после запрета организовывать лекции, на которых разъясняется важность референдума, после отправки 7.000 полицейских в Барселону, я сыт по горло", — говорит он, уверяя, что его гнев разделяют многие каталонцы.

Это голос недовольства тех, кто считает, что их город "оккупирован" Мадридом. Аресты членов каталонского правительства 20 сентября, хотя и законные, вызвали волну возмущения, которая чувствуется на улицах. К арестам добавляются два крейсера, которые стоят на якоре в порту Барселоны, предназначенные для размещения тысяч полицейских, гарантов общественного порядка, если атмосфера перестанет быть мирной.

Ни один из этих фактов не ускользает от тех, кто говорит о каталонском референдуме в барах, на площадях, улицах и в лифтах.

"Я буду голосовать, и мой голос против"

Клара (Clara), студентка из Малаги, которая четыре года живет в Барселоне, соглашается с Джорди: "Барселона находится в состоянии "исключения". Она сидит за соседним столом в баре, и спонтанно присоединяется к разговору.

"Я думаю, что это самый важный вопрос за последние десятилетия, и это касается всех нас", — говорит она.

Ей не нравится характер дебатов о независимости, а главное, что ее не устраивает, это то, что никто не может с уверенностью ответить, какой будет независимая Каталония?

Sputnik Mundo В последние дни Барселона заполнена плакатами в пользу референдума 1 октября (остановка)

"Я буду голосовать, и я буду голосовать против, потому что понятия не имею, какова будет эта предполагаемая Каталония. Не было здоровой дискуссии, в которой те, кто против независимости, смогли бы выдвинуть свои аргументы. А те, кто за, не пояснили, какой у них план. Единственное, что они сказали нам, это то, что Испания плохая, и этого достаточно, чтобы выйти из нее", — говорит Клара.

Тем не менее она утверждает, что на следующий день пойдет на одну из демонстраций в пользу референдума, потому что "ненормально, что они даже знать не хотят нашего мнения".

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Без бюллетеней

"Эта демонстрация не за независимость, а за свободу слова", — написано на плакатах, развешенных на Plaza Universitat (Университетской площади), которая стала нервным центром борьбы за независимость. Университет оккупирован студентами с 19 сентября в знак протеста. 24 сентября там прошла одна из самых масштабных демонстраций в пользу референдума.

Sputnik Mundo Студенты заняли историческое здание Барселонского университета

Группа людей, принадлежащих к платформе Universitats per la República, заблокировала вход.

"Запрещается входить до трех тридцати часов дня по соображениям безопасности", — объясняет один из организаторов.

В мегафон он говорит: "У нас нет бюллетеней, но сегодня днем они снова появятся". Они хотят, чтобы те, кто несколько дней назад выкрали два миллиона бюллетеней, знали, что больше это у них не получится.

Sputnik Mundo Демонстрация 24 сентября на Университетской площади застала туристов врасплох. На фото справа шотландец держит флаг независимости

"Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?", — написано на бюллетенях.

Сила гвоздик

За безопасностью на площади Университета следит местная полиция –Mossos d’Esquadra. 11 фургонов сотрудников каталонской полиции охраняют улицы в последние дни, так как еще свежо в памяти террористическое нападение 18 сентября, когда фургон на полной скорости проехал по пешеходам на Лас Рамблас.

Sputnik Mundo Местные полицейские преградили доступ к массовой демонстрации в пользу референдума в Каталонии возле Университетской площади

Центральное правительство не скрывает желания взять на себя контроль над местной полицией. Министр внутренних дел Каталонии Жуаким Форн (Joaquim Forn) 23 сентября опубликовал следующий твит: "Mossos d'Esquadra не откажутся от своей верности народу Каталонии". С официального аккаунта каталонской полиции также подтвердили намерение продолжать выполнять свой долг: "Мы будем продолжать работать по-прежнему, используя наши полномочия для обеспечения безопасности и общественного порядка, чтобы быть на службе у граждан Каталонии".

Об этом заговорили после того, как главный прокурор Каталонии проинформировал начальника Mossos d'Esquadra, Жузепа Льюиса Траперо (Josep Lluís Trapero), что единое командование Министерства внутренних дел Испании будет координировать все полицейские силы, присутствующие в Каталонии.

Sputnik Mundo Машина полиции преградила доступ к демонстрации в пользу референдума. Люди украсили автомобиль гвоздиками в знак солидарности

Гвоздики на полицейских машинах моссус уже стали привычными. По словам одного из каталонских полицейских, "будучи представителями официального органа, мы не можем заниматься пропагандой, но хотя бы гвоздики у нас есть".