Испанские сепаратисты: страсти в Каталонии накаляются

Владимир Матвеев, обозреватель

Задержание испанскими правоохранителями ряда высокопоставленных чиновников Каталонии с целью помешать подготовке к референдуму о независимости региона повлекло за собой массовые протесты населения. Политический кризис может повлиять на экономическое развитие Каталонии и Испании в целом.

Испанская полиция задержала 13 чиновников правительства Каталонии и провела обыски в офисах регионального правительства в Барселоне в попытке помешать подготовке к референдуму о независимости региона, который, по оценке Мадрида, является незаконным. Это привело к взрыву протестов в Барселоне и других городах, сообщает Радио Свобода.

Тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Каталонии, чтобы выразить поддержку референдуму о независимости и требовать освобождения задержанных каталонских чиновников, сообщает El Mundo.

Протесты в Барселоне и других каталонских городах, таких как Таррагона и Берга, продолжались всю ночь. Полиция остановила колонну из 20 тракторов, которые ехали в Барселону в поддержку протестов. Согласно информации полиции, около 40,000 человек собралось в Барселоне на протесты, предаёт ВВС.

Полицейские рейды произошли в то время, когда каталонские лидеры продолжают подготовку к голосованию. Конституционный суд Испании 7 сентября приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о референдуме, который запланирован на 1 октября. Суд также приостановил действие принятого региональным парламентом Каталонии закона о порядке отделения региона.

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса отдал распоряжение правоохранительным органам конфисковать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии, а мэров городов, которые поддерживают инициативу Барселоны, вызвать на допрос.

REUTERS Susana Vera Протесты в Каталонии

Среди задержанных испанскими полицейскими силами генеральный секретарь по экономическим вопросам Хосеп Мария Юве и заместитель вице-президента Каталонии Ориол Джункерас. Другие работают в различных каталонских правительственных ведомствах, в том числе в департаментах по экономическим и бюджетным вопросам, сообщил представитель полиции, передает Радио Свобода.

Всего под следствие попали более 700 местных градоначальников, поддержавших референдум. Если голосование состоится, то оно должно будет пройти в школах и муниципальных зданиях.

Между тем, сотни протестующих собрались возле офиса задержанного Юве в центре Барселоны, скандируя "Независимость" и "Мы будем голосовать". На улицах каталонских городов появились плакаты с надписями "Мы голосуем, чтобы быть свободными" и наклейками с надписью "Si" ("да").

Против наступления на свободу самоопределения, согласно СМИ, выступил популярный футбольный клуб "Барселона".

Причины арестов не называются, но центральное правительство Испании ранее предупредило, что должностные лица, которые занимаются подготовкой к проведению референдума, могут столкнуться с уголовными обвинениями. Полиция сообщила, что провела в общей сложности 22 обыска в рамках операции.

Как сообщалось, Испания взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума о независимости.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал президента Каталонии Карлеса Пучдемона уйти в отставку и отменить планы по проведению референдума о независимости.

"Каждое незаконное действие и любое нарушение получат ответ, который будет твердым, пропорциональным и суровым", сказал испанский премьер, сообщает El Pais. Он подчеркнул, что испанское правительство никогда не признает референдум в Каталонии законным.

Как сообщает Mirror, Мадрид направил войска и обещает дополнительно направить 4,000.

Правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе, сказал 20 сентября президент Каталонии Карлес Пучдемон, сообщает EL Mundo.

REUTERS Jon Nazca Митинги в Барселоне из-за каталонского референдума.

"Сегодня правительство (региона) подверглось агрессии, координированной полицейскими силами Министерства внутренних дел Испании, с тем чтобы не дать каталонцам выразить свое право на референдуме и приостановить деятельность правительства (Испании)", — заявил Пучдемон.

В этом контексте президент Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес призвал людей выйти на улицы для защиты региональных ведомств. "Время пришло — давайте протестовать мирно; давайте выходить и защищать наши институты", — написал Санчес в Twitter.

Население Каталонии составляет около 7,5 миллиона человек. Считается, что большая часть из них поддерживают проведение референдума.

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В контексте усиления напряженности в регионе и того, что правительство Каталонии – богатого региона — давно недовольно распределением финансирования и считает, что Мадрид должен отдавать больше, министерство экономики Испании готово обсудить новые модели финансирования Каталонии с лидерами региона, если они отменят планы проведения референдума о независимости.

"Если планы по независимости отменят, мы можем говорить. Каталония уже имеет значительную автономию, но мы могли бы говорить о реформе финансирования и других вопросах", — сказал министр экономики Испании Луис де Гиндос, сообщает El Mundo.

REUTERS Albert Gea Протесты в Каталонии

В Еврокомиссии заявили об уважении к Конституции Испании и законов страны, комментируя таким образом свою позицию относительно референдума о независимости в Каталонии. Об этом заявил представитель ЕК Маргаритис Схинас, отвечая на вопросы относительно референдума, арестов и других акций, которые проходят в настоящее время в Испании.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что каталонский референдум является внутренним вопросом Испании, в связи с чем, США не будут вмешиваться в происходящее.

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По данным СМИ, как бы там ни было, многих граждан коробят действия испанских властей, которые санкционировали обыски в типографиях, конфискуя информацию о референдуме.

Есть прогнозы, что политический кризис может оказать существенное влияние на экономическое развитие как Каталонии, так и Испании в целом.

REUTERS Paul Hanna Протесты в Каталонии

Конфедерация бизнес-организаций Испании (CEOE) призвала все стороны установить "конструктивные отношения, чтобы избежать негативного влияния на социальное взаимодействие и экономическое благополучие", передает 21 сентября ВВС.

Наряду с этим, Кэролайн Грэй, преподаватель испанского и политологии в Британском Aston University сказала по телефону, что "ни одна из сторон не показывает никаких знаков того, что идет на попятную", сообщает Bloomberg.