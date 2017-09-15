Премьер Испании: референдума в Каталонии не будет

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Так называемого "референдума о независимости" 1 октября в Каталонии не будет, а каталонским властям не стоит недооценивать силу испанской демократии, заявил премьер Испании Мариано Рахой.

"Я твердо заявляю: референдума не будет. Его не будет. Пусть они (власти Каталонии – Ред.) не недооценивают силу испанской демократии. Она очень сильна, и Испания великая страна. Закон нельзя отметить одним махом", — заявил испанский премьер в Барселоне, где он выступал перед руководством каталонского отделения Народной партии. Выступление транслировал телеканал 24 Horas.

"Правовое государство работает. Некоторые этого, правда, не заметили. Конституционный суд устранил все нарушения закона, заморозив декреты, законы (о "референдуме", принятые каталонским парламентом и Женералитетом – ред.). Прокуратура начала действовать, защищая закон, а полиция выполняет распоряжения прокуратуры", — напомнил премьер.

Рахой заявил, что у каталонских властей нет никакой поддержки за пределами страны. "На нашей стороне – закон, мир. Их никто не поддерживает", — сказал глава испанского кабинета.

Он обвинил власти автономного сообщества "в попытке уничтожить основы совместного сосуществования, используя антидемократические меры", напомнив о событиях, происходивших 6 и 7 сентября в каталонском парламенте, где принимались законы, связанные с так называемым "референдумом о независимости". Принятый закон о переходном периоде Рахой назвал практически конституцией, которую депутаты приняли за четыре часа. "Они лишили народ суверенитета", — заявил он. "То, что произошло на прошлой неделе, было нарушением основных свобод, были нарушены права многих каталонских депутатов", — сказал испанский премьер.

В сентябре Каталония официально назначила референдум о независимости.