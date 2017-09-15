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    Премьер Испании: референдума в Каталонии не будет

    (обновлено: )12303
    Как заявил премьер Испании в Барселоне, где он выступал перед руководством каталонского отделения Народной партии, у каталонских властей нет никакой поддержки за пределами страны.
    Мариано Рахой
    Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Так называемого "референдума о независимости" 1 октября в Каталонии не будет, а каталонским властям не стоит недооценивать силу испанской демократии, заявил премьер Испании Мариано Рахой.

    "Я твердо заявляю: референдума не будет. Его не будет. Пусть они (власти Каталонии – Ред.) не недооценивают силу испанской демократии. Она очень сильна, и Испания великая страна. Закон нельзя отметить одним махом", — заявил испанский премьер в Барселоне, где он выступал перед руководством каталонского отделения Народной партии. Выступление транслировал телеканал 24 Horas.

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    "Правовое государство работает. Некоторые этого, правда, не заметили. Конституционный суд устранил все нарушения закона, заморозив декреты, законы (о "референдуме", принятые каталонским парламентом и Женералитетом – ред.). Прокуратура начала действовать, защищая закон, а полиция выполняет распоряжения прокуратуры", — напомнил премьер.

    Рахой заявил, что у каталонских властей нет никакой поддержки за пределами страны. "На нашей стороне – закон, мир. Их никто не поддерживает", — сказал глава испанского кабинета.

    Он обвинил власти автономного сообщества "в попытке уничтожить основы совместного сосуществования, используя антидемократические меры", напомнив о событиях, происходивших 6 и 7 сентября в каталонском парламенте, где принимались законы, связанные с так называемым "референдумом о независимости". Принятый закон о переходном периоде Рахой назвал практически конституцией, которую депутаты приняли за четыре часа. "Они лишили народ суверенитета", — заявил он. "То, что произошло на прошлой неделе, было нарушением основных свобод, были нарушены права многих каталонских депутатов", — сказал испанский премьер.

    В сентябре Каталония официально назначила референдум о независимости.

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