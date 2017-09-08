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    Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании

    (обновлено: )6501
    Документ под названием "О правовом и учредительном переходном периоде республики" вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании.
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Парламент Каталонии принял закон о переходном периоде, который, как полагают сторонники независимости, создаст юридическую базу для выхода автономного сообщества из состава Испании.

    Флаг Каталонии
    flickr.com/Martin Abegglen
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    "Закон о переходном периоде был принят 71 голосом за, против выступили десять депутатов, воздержавшихся не было", — объявила спикер каталонского парламента Карме Форкадел.

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    Этот закон будет оспорен испанским правительством в конституционном суде страны, как и все предыдущие документы, которые были приняты властями Каталонии касательно референдума о независимости.

    Документ, полное название которого гласит "О правовом и учредительном переходном периоде республики", вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, предполагают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства.

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    Ранее сообщалось, что власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Шестого сентября парламент Каталонии, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон о референдуме, после этого декрет о проведении плебисцита 1 октября подписали все члены каталонского правительства.

    Между тем Конституционны суд Испании приостановил действие закона о референдуме в Каталонии. 

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