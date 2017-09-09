Каталония официально назначила референдум о независимости

Владимир Матвеев, обозреватель

Парламент Каталонии назначил на 1 октября референдум о независимости, но официальный Мадрид пообещал не допустить проведения плебисцита. Эксперты говорят о наметившемся возрождении в Европе очагов центробежных настроений, тренда на отделение регионов в контексте Brexit.

Сторонники отделения Каталонии, обладающие незначительным большинством в каталонском парламенте, высказались за проведение референдума и разработку нормативно-правовой базы с целью формирования новой независимой страны.

Парламентарии, которые выступали против независимости, покинули зал перед голосованием. Сторонники отделения во главе с главой региона Карлесом Пучдемоном после оглашенных результатов исполнили гимн Каталонии.

Однако, испанское правительство традиционно продолжает делать все возможное против проведения референдума.

Как заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой на внеочередной пресс-конференции, правительство Испании обратилось в Конституционный суд с просьбой аннулировать поддержанное каталонским парламентом решение регионального правительства по референдуму о независимости Каталонии, сообщает El Mundo.

Рахой предупредил правительство Каталонии, что решение о референдуме является незаконным и "недемократичным" и официальный Мадрид сделает все возможное для "защиты верховенства права".

"Референдума о самоопределении Каталонии не будет", — заявил премьер Испании.

"Это пинок демократии, неприятный и постыдный", — вторит премьеру испанская вице-премьер Сорайя Саенс Де Сантамария по поводу закона о референдуме, который в среду утром был включен в повестку дня, чтобы избежать юридического запрета дебатов.

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Однако, после 12 часов дискуссии большинство парламентариев приняли соответствующее законодательство, которое позволяет провозгласить независимость Каталонии уже в течение 48 часов после референдума, если жители проголосуют "за", вне зависимости от явки.

На референдуме каталонцам зададут вопрос "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой республикой?".

Как отмечает агентство Reuters, опросы в Каталонии показывают, что количество сторонников независимости в Каталонии уменьшается на фоне некоторого укрепления экономической ситуации в стране. Однако, большинство каталонцев предпочитают иметь возможность проголосовать по этому вопросу.

Эксперты напоминают, что, как минимум, сотни тысяч каталонцев регулярно демонстрируют стремление к созданию независимого государства. Однако не ясно, проголосует ли большинство из 7,5 миллионов каталонцев за отделение. Как отмечают местные СМИ, у Мадрида есть основания переживать за целостность страны.

В 2014 году в Каталонии уже состоялся неформальный референдум о выходе Каталонии из состава Испании, который также был запрещен накануне его проведения, в связи с чем, был назван каталонском правительством "народным опросом". Тогда более 80% проголосовавших высказались за отделение от остальной страны, однако явка составила ниже 40%.

Конституционный суд признал его незаконным. Тем не менее, сепаратисты в полной мере воспользовались результатами того непризнанного референдума. В 2015 году националисты Каталонии получили абсолютное большинство мест в региональной ассамблее и проголосовали за начало процесса отделения от Испании.

Напомним, в автономной области Каталония, со столицей в Барселоне, проживает 16% всех испанцев, 7,5 миллиона человек. Там расположены многочисленные мультинациональные предприятия, этот регион является важным экономическим центром, на долю которого приходится пятая часть ВВП Испании.

Зоны залегания испанского сланцевого газа на территории Испании, которыми интересовались западные ТНК, находятся в пределах автономных регионов Каталония, страна Басков и Кантабрия.

Сторонники отделения Каталонии приводят в качестве аргумента языковые и культурные отличия автономной области от остальной части Испании, а также более благоприятное экономическое положение в регионе.

Среди местных избирателей также выросло недовольство относительно распределения налогов, собираемых в Каталонии, значительная доля которых направляется Мадридом на финансирование менее благополучных регионов Испании.

Как сообщил Банк Испании, в июне сумма испанского госдолга превысила ВВП страны и составила 100.03 процентов от общего объема экономики.

Наряду с изложенным, западные эксперты отмечают, что премьер Рахой, который правит в Испании шесть лет, избегал серьезных переговоров с Каталонией. "Стиль его политики" заключается в том, отмечает Handelsblatt, чтобы "разрешать проблемы путем отмалчивания или затягивания".

"Однако в случае с Каталонией это привело к небывалой до сих пор эскалации". Теперь остается ждать, какими будут меры центральной власти.

Неослабевающее стремление Каталонии к отделению может послужить иллюстрацией того, что тренд регионов ряда европейских стран на отделение от центральной части, вновь может усилиться в контексте федерализации самого евроблока в условиях Brexit, миграционного кризиса и политики Администрации Трампа относительно ЕС, разных частей Европы.