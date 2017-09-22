Испания усилит меры безопасности в Каталонии накануне референдума

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что правительство страны направит в Каталонию дополнительные силы государственной безопасности для наблюдения за ситуацией в регионе в связи с намеченным на 1 октября референдумом о независимости, сообщается в заявлении МВД.

"Правительство решило разместить в Каталонии группы подкрепления сил и органов государственной безопасности в соответствии… с конституционным законом", — отмечается в заявлении. Сообщается, что об этом Соидо заявил главе МВД Каталонии Хоакиму Форну.

Сотрудники полиции и Гражданской гвардии будут выполнять функции наблюдения в общественных местах и поддержания порядка. Отмечается, что они будут вынуждены "принять меры", если референдум независимости 1 октября состоится. Эти группы будут действовать совместно с полицией Каталонии.

В конце августа в Испании застрелили исполнителя теракта в Барселоне.