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    Фотоленты

    Неспокойный референдум в Каталонии. Столкновения в Барселоне

    Тема:

    Референдум в Каталонии: обыски, аресты (9)

    98
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Jon Nazca
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Jon Nazca
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Jon Nazca
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Jon Nazca
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Jon Nazca
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Jon Nazca
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Albert Gea
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Albert Gea
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Paul Hanna
    Протесты в Каталонии
    REUTERS Susana Vera

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    Митингующие провели сутки у здания правительства Каталонии. Активисты не выпускали сотрудников Гражданской Гвардии Испании, проводивших обыски в здании экономического департамента Женералитета в Барселоне. Там же произошли столкновения с сотрудниками каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra, которые в районе двух ночи оттеснили несколько сотен молодых людей, чтобы создать коридор безопасности. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу. В стражей правопорядка летели бутылки и мусор.

    Читайте также: Движение за независимость Каталонии – это больше, чем просто национализм

    "Сегодня ночью вы уедете без машин", — кричали молодые люди. Они изуродовали автомобили, на которых приехала Гражданская Гвардия. Машины проверили на наличие там взрывчатки. В результате первой группе правоохранительных органов удалось покинуть здание в три утра. А второй – уже после семи утра под крики "Независимость".

    В митинге перед зданием департамента экономики Женералитет в среду приняли участие 40 тысяч человек. Новый митинг начнется в 12.00 по местному времени (13.00 по Киеву) напротив здания Высшего суда Каталонии.

    Гражданская гвардия в среду провела спецоперацию, связанную с подготовкой так называемого "референдума о независимости" в Каталонии. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.

    Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

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