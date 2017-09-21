Обыски в Каталонии. Полиция сутки не могла выйти из здания правительства

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украины. Сотрудникам Гражданской Гвардии Испании, с утра среды проводившим обыски в здании экономического департамента Женералитета в Барселоне, удалось покинуть здание только утром в четверг, сообщает газета La Vanguardia.

Выходу препятствовали митингующие, остававшиеся у здания всю ночь, несмотря на официальное завершение митинга. При этом произошли столкновения с сотрудниками каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra, которые в районе двух ночи оттеснили несколько сотен молодых людей, чтобы создать коридор безопасности. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу. В стражей правопорядка летели бутылки и мусор.

"Сегодня ночью вы уедете без машин", — кричали молодые люди. Они изуродовали автомобили, на которых приехала Гражданская Гвардия. Машины проверили на наличие там взрывчатки. В результате первой группе правоохранительных органов удалось покинуть здание в три утра. А второй – уже после семи утра под крики "Независимость".

В митинге перед зданием департамента экономики Женералитет в среду приняли участие 40 тысяч человек. Новый митинг начнется в 12.00 по местному времени (13.00 по Киеву) напротив здания Высшего суда Каталонии.

Гражданская гвардия в среду провела спецоперацию, связанную с подготовкой так называемого "референдума о независимости" в Каталонии. Задержаны 14 человек, проведен 41 обыск.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.