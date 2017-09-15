Движение за независимость Каталонии – это больше, чем просто национализм

РИА Новости Украина

Sputnik Mundo поговорил с каталонцами, которые участвовали в национальном празднике, Диаде. В этом году праздник приобрел особое значение и превратился в митинг за независимость.

День Каталонии (Diada de Catalunya) — праздник, который расцвечивает каталонские города в красный и желтый – цвета местного флага. Каждый год 11 сентября тысячи граждан выходят на улицы, особенно в Барселоне, столице автономной области. В последние годы толпа людей стала еще более многочисленной из-за движения за независимость, которое поддерживает часть местного населения.

"Движение за независимость всегда присутствовало в Каталонии, но было более националистическим. Теперь оно намного шире и объединяет всех тех, кто здесь живет, необязательно только родившихся здесь от родителей-каталонцев", — заявил Sputnik Mundo Уриэль Амат (Oriel Amat), системный архитектор.

По его мнению, данное отделение "связано не с расой или флагом, а со здравым смыслом" и проводится с "большой терпимостью".

"Все смогут продемонстрировать в бюллетене, без оружия или насилия, свое мнение по поводу того, хотят ли они продолжать быть частью Испании", — сказал Амат.

"Что бы ни думал каждый из живущих здесь, речь идет о том, как мы хотим воспитывать своих детей и выбирать власть, которая не связана с испанским коррумпированным правительством", — добавил Амат.

Со своей стороны, дизайнер интерьеров Неус Молина (Neus Molina) привела в качестве аргумента экономическую развитость региона, напомнив, что на Каталонии "держатся социальные выплаты и инфраструктура Испании». «Это очень богатый регион, который производит 20% валового внутреннего продукта страны", — сказала она.

Ежегодно дизайнер участвует в Диаде со всей семьей. Дети и родители, братья и сестры, дяди и тети и племянники одеваются в цвета флага и идут праздновать. В этом году Молина была вынуждена пропустить праздник, так как в этот момент ее не было дома, но она следила за его ходом и выразила сожаление по поводу отсутствия диалога с испанским правительством. Кроме того, Неус раскритиковала попытки помешать референдуму.

"Проводятся репрессии против всех и всего, что может быть использовано для проведения референдума, от допросов директоров газет, которые распространяют объявления о нем, до разбирательств с типографиями, которые печатают бюллетени для голосования", — сказала Молина.

По словам дизайнера, толпы людей на Diada Catalunya обычно представляют собой одну из самых массовых демонстраций в Европе, что ясно показывает силу каталонского движения за независимость.

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По её мнению, то, что происходит сегодня, противоречит логике демократии, которая выражается через прямой опрос народа. "Все эти репрессии со стороны испанского правительства являются прямой противоположностью тому, что произошло в Соединенном Королевстве в отношении референдума о независимости Шотландии", — привела пример она.

"Тогда британское правительство способствовало проведению шотландского референдума, и в итоге большинство предпочло остаться частью Британии. Это и есть демократия, это то, чего просит каталонский народ", — сказала Молина.

В этом смысле Амат отметил, что даже возможный негативный результат референдума также послужит, чтобы "узнать, что думают граждане страны, и останется в истории и культуре». «Но Мадрид отказался от диалога. Есть люди, которые готовы к переговорам, но не во власти", — сказал он.

В социальных сетях каталонский марш за независимость был одним из самых обсуждаемых вопросов в мире 11 сентября, наряду с годовщиной чилийского военного переворота в 1973 году и террористического нападения на башни-близнецы в США в 2001 году.

Комментаторы демонстрации в Барселоне разделились между противниками и сторонниками референдума. Были также и те, кто выразил нейтральную позицию, но высказались за то, чтобы каталонцев услышали через голосование.