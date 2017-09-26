Волошин: в Испании не исключена война

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Референдум о независимости в Каталонии может сорваться. Его проведение запланировано на 1 октября, однако официальные власти Мадрида делает все, чтобы этого же не произошло.

Накануне центральное правительство страны фактически взял под контроль правоохранителей Каталонии, назначив нового руководителя каталонской и испанской полиции в этом автономном регионе. Власти в Мадриде обосновали такой шаг необходимостью улучшения координации действий правоохранительных сил. Однако руководство Каталонии отказалась согласиться с этим, назвав эти действия вмешательством в дела местной полиции.

В автономный регион Каталония сейчас стягивают тысячи полицейских. Как будут развиваться события дальше, существует ли возможность возникновения конфликта, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Олег Волошин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому влада Іспанії робить все для того, щоб референдум про незалежність Каталонії не відбувся?

— Такий вибір іспанського політичного класу, це не лише правлячої партії, а в цілому такі настрої значної частини іспанського суспільства, які є докорінно іншими, ніж, наприклад, є настрої в Британії. Як ми пам’ятаємо, зовсім нещодавно ніхто в Лондоні не лише не опирався референдуму про можливу незалежність Шотландії, хоча там були великі шанси на перемогу прихильників незалежності, а фактично було обрано курс на таку цивілізовану агітацію в демократичний спосіб. В результаті варіант єдності Сполученого королівства отримав перемогу, і сьогодні вже, навіть в умовах Brexit, всі опитування показують, що попри те, що більшість шотландців були проти виходу з Євросоюзу, все одно нового референдуму про незалежність шотландці не прагнуть.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

І це, до речі, приклад, зокрема, для України. Це інше питання, але приклад того, як можна складні питання вирішувати, якщо не боятися послухати громадян, щодо того ж особливому статусу Донбасу, як ціни припинення війни. Нам постійно розповідають, що це неприйнятно, але ми не знаємо, скажімо, я впевнений, що більшість українців висловилась би за особливий статус, як ціну припинення бойових дій, коли ми щоденно втрачаємо людей. Що стосується Іспанії, то якраз тут більше схоже на нашу ура-патріотичну політичну еліту, яка, знаєте, замість того, щоби Йти на якийсь серйозний діалог з каталонцями, які є по багатьох критеріях окремою нацією, у них і своя мова, своя історія, вони взяли курс на намагання поки що більш-менш толерантній манері цьому протидіяти. Але це може дійти до дуже поганих насправді сценаріїв, і ми пам’ятаємо, що відбувалося з басками, з терористичною діяльністю басків, і скільки це коштувало життів Іспанії. І сьогодні, якщо іспанська влада піде курсом на силову протидію сепаратизму, то можемо отримати справді війну в одній з найбільш розвинених частин Європи, тому що Каталонія є дуже багатим регіоном.

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Чи є небезпека для ЄС від референдуму, який хочуть провести в Каталонії?

— Якраз для ЄС небезпеки і немає. Насправді, якщо ми подивимось на сутність європейського проекту, то в основі його ідеї, про що, до речі, дуже рідко говорять в Україні, було максимальне розмивання національного суверенітету з передачею повноважень частково на наднаціональний рівень – в Брюссель, а частково – на регіональний рівень. Тобто з точки зору ЄС якраз формування сильних регіонів, які напряму мають окремі відносини з Брюсселем, це шлях до протидії національному егоїзму. Що зараз відбувається? Та ж Ле Пен, інші подібні партії, вони закликають ледь не до виходу з ЄС, саме апелюючи до національної гордості в цілому, а кожен окремий регіон невеликий, наприклад, та ж Шотландія чи Каталонія, вони, навпаки, бачать у єдиній Європі свого захисника від національного уряду. І по суті, будуть казати, що це внутрішня справа іспанців, але, якщо поговорити з ідеологами федерації створення сполучених штатів Європи, то їм в принципі вигідно, що замість такої монолітної Іспанії або монолітної Польщі, або монолітної Франції, були такі децентралізовані утворення з сильними регіонами, де кожен регіон домовляється з Брюсселем окремо, і тоді дійсно можна сформувати федеративну Європу, тому що не буде сильних національних держав, які будуть цьому опиратись.

Активно чинить супротив Мадрид, чи не призведе це до сутичок і дестабілізації ситуації? Адже такий варіант розвитку подій можливий?

— Абсолютно можливий. Якщо ви подивитеся будь-які соціологічні опитування, навіть розклад сил в каталонському регіональному парламенті, то ви побачите, що прихильників незалежності там більшість. І головне, що намагання силою цьому протидіяти, воно тільки буде посилювати готовність навіть тих, хто вагається, виступати просто з моменту регіональної гордості. Тобто якщо з нами Мадрид не рахується, то чому ми маємо сидіти і мовчати? Я дуже сподіваюсь, все ж таки це Європейський союз, і дуже трагічна історія Іспанії ХХ століття, країна пройшла через громадянську війну, що здоровий глузд візьме гору. Але в принципі, якщо далі Мадрид піде таким шляхом, я не бачу сьогодні інструментів, як змусити каталонців, знаєте, просто відмовитись від ідеї, їх можна тільки вмовити, їм можна запропонувати. Як зробила Британія, фактично сьогодні Шотландія має колосальні можливості для самоврядування, яких не було ще 10-20 років назад, є окремий парламент, є окремі закони, там різні системи освіти, різна система охорони здоров’я, і в принципі рівень життя в Шотландії навіть трошки вищий за деякими елементами. По тій же системі охорони здоров’я, вважається, що там краще, ніж в Англії. Але різниця в одному великому моменті – сьогодні в умовах низьких цін на нафту Шотландія є регіоном, який частково субсидується з загальнобританського бюджету. А тут – навпаки, як не рахуй, там різні оцінки, але в цілому всі визнають, що Каталонія більше віддає грошей в центральний бюджет Іспанії, ніж отримує від них, – і от це ключовий інструмент сепаратизму, це те саме, що є і на півночі Італії, коли просто багатий регіон, при чому який має свою окрему мову, окрему історію, говорить: а нащо нам годувати всіх цих, вибачте, голодранців, які нам нав’язують якісь рішення, ми самі проживемо. Тобто, коли під сепаратизмом, окрім етнічних, історичних, культурних, з’являється ще й економічний аргумент, знаєте, як у нас на Донбасі це була теж поширена думка – досить годувати Україну, завжди з’являється більше підстав вважати, що такий сепаратистський рух буде потужнішим. Тому що коли регіон все ж таки бідний, то люди врешті-решт думають, а за що ми будемо жити. І от саме це, до речі, був головний аргумент, чому шотландці проголосували в більшості проти, тому що вони зрозуміли, що рівень життя їхнього знизиться від того, що вони стануть незалежною державою, а цього ніхто не хоче насправді, окрім там якоїсь групи дуже таких ура-патріотичних людей. А тут – навпаки. І тому я не бачу виходу з цієї ситуації, окрім як Мадрид піде на такі кроки, що дозволять каталонцям зберігати більшість грошей у себе в бюджеті – це єдиний шлях, тобто фактично підкупити. А якщо вони підуть шляхом сили, що вони роблять зараз, то ми можемо реально отримати війну на території Іспанії.

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К слову, в Каталонии тысячи людей вышли на улицы, протестуя против задержания 14 чиновников правительства региона из-за подготовки референдума о независимости. Эксперт-международник Сергей Толстов в эфире "ГС" подчеркнул, что репрессии против властей региона оскорбили даже противников отсоединения Каталонии.