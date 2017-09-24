Воля: референдум снимет напряжение в Испании

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В Испании пытаются найти компромиссное решение. Премьер Испании призвал президента Каталонии уйти в отставку, отменить планы по проведению референдума о независимости, и подчеркнул, что испанское правительство никогда этот референдум законным не признает.

Испанские власти также предлагают Каталонии автономное финансирование, если референдум о независимости не состоится. Об этом сообщил министр экономики Испании Луис де Гиндос.

Как отметил руководитель Исполнительного комитета в сфере экономики, нынешнее экономическое положение Испании улучшилось по сравнению с 2012 годом, в разгар конфликта с Каталонией. Поэтому власти могут себе позволить говорить об автономном финансировании региона.

Состоится ли референдум, и каким могут быть его результаты, в эфире радиостанции Голос столицы спрогнозировал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ситуація буде розвиватися?

— Патова ситуація, ні не патова ситуація, насправді у світі зараз є дві кризи, які еволюціонують і розростаються. Криза, яка зараз, ми бачимо, на Близькому Сході навколо теж референдуму, але курдського, там, я думаю, найближчими днями може з'явитися повна блокада Курдистану з боку сусідніх держав, і це може завершитися війною. Але в тій ситуації ми маємо те, що курди контролюють збройними своїми загонами певну територію, в тому числі за межами Курдистану, і там це все може війною обернутися точно.

А от що стосується Каталонії, то там ситуація доволі мирна. Про те, що там вийшли люди на протест, на знак вони висловили своє невдоволення тим, що іспанська влада заблокувала рахунки каталонського уряду, те, що вилучаються матеріали, пов'язані з референдумом і арештовані 14 осіб, погрози судовими справами більш як 700 мерам — там це все збурює людей поки що, настрої загострюються, напруга наростає, але я все таки думаю, що в принципі ситуація вирішиться мирно.

Однозначно можна говорити лише про те, що ситуація напружуватиметься аж до самого дня референдуму, тобто принаймні до першого жовтня. Після того, поступово ця напруга спадатиме. І я думаю, що все ж таки можуть бути різні варіанти, тому що ми поки що не готові сказати, що відбудеться ще за тиждень, який до референдуму залишається, чи будуть відкриті дільниці, чи не будуть вони відкриті, якщо відкриті будуть, буде відкрито чимало дільниць, і на тих дільницях проголосують каталонці і результати будуть виглядати такими, що більше 50% за…

Там якісь соцопитування, екзіт-поли, існують?

— Існують опитування, були опитування, але знову ж таки, опитування, вони, як здається мені, не дуже коректно виглядають, припустимо, після того як верховний суд Каталонії визнав референдум незаконним, звісно, що людей опитали: законний чи незаконний референдум.

Хтось, може, констатував рішення суду, а хтось, може, сказав свою думку, своє розуміння. Тому тут опитування тут не так важливі, тут що? Я думаю. Що певною мірою всі утримаються від подальшої ескалації, бо вже ось той же Маріано Рахой продемонстрував певні такі кроки назустріч, щоб збити оцю напругу протестну, протестний накал. Все вирішиться остаточно першого жовтня.

Я не думаю, що навіть якщо за результатами референдуму буде так чи ні за незалежність Каталонії, що ситуація зникне. Вона буде існувати далі і, можливо, вийде на якийсь новий рівень — чи загострення, чи навпаки, може ослабнути напруга. Але знову ж таки, нікуди це не подінеться.

До речі, показовою є реакція футбольного клубу «Барселона», який в доволі м'якій формі, але все ж таки, як мені здається, підтримав про проведення референдуму, от принаймні те, що клуб «Барселона» публічно висловлює свою підтримку всім людям та організаціям, які працюють, щоб гарантувати ці права.

А права, які вони засуджують будь-які дії, "Барселона", які можуть заважати вільному вираженню прав на демократію, свободу слова та самовизначення. Від того, що вони у м'якій формі закликали, фактично, що потрібно визнати право людей на референдум і на результати референдуму, це, я думаю, певною мірою теж внесе свою корективу в ситуацію з референдумом.

З іншого боку, ймовірно, вони навчені гірким досвідом британців, де у великих містах і молодь не прийшла на референдум щодо Brexit, і тепер мають Brexit, якого вони не хотіли.

— Можливо. Я думаю, що впродовж тижня можна очікувати того, що призупинені будуть дії іспанської центральної влади, але і лідери Каталонії, тобто прихильників сепаратизму, референдуму, теж вони зазнають змін, вони знімуть гостроту за рахунок пом'якшення своєї позиції. Можливо, референдум буде перенесений, можливо ще що, теж таких варіантів не можна виключати.

Що стосується Британії, то там ситуація, от розумієте, в чому Британія в адміністративному плані і Іспанія схожі і відрізняються? Британія — це Сполучене королівство Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії. Тобто ці території мають право частину суверенітету. Що стосується Іспанії, то це Іспанія — фактично країна автономій. І автономія в тому числі Каталонія.

Можливо каталонців більшість задовольнить те, що уряд готовий надати більше прав автономних.

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Напомним, ранее президент Ассоциации украинцев в Испании Михаил Петруняк заявил, что подавляющая часть каталонцев и испанцев склоняется к тому, что идея автономии Каталонии является еще одним средством давления на центральное испанское правительство.