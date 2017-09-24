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    Неизвестные распылили в торговом центре Лондона "вредоносную субстанцию"

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    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (241)

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    По словам представителя Скотланд-Ярда, полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по Киеву – Ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию.
    Неизвестные распылили в торговом центре Лондона вредоносную субстанцию
    @DarrenOatway

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Несколько мужчин распылили в районе торгового центра "Вестфилд" в Стратфорде на востоке Лондона "вредоносную субстанцию", по предварительным данным, пострадали шесть человек, один подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

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    "Полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по Киеву – Ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию. На место также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные", — сказал собеседник агентства.

    "Есть сообщения о раненых в разных местах, предположительно, их шестеро. Мы ждем новых сведений", — отметил собеседник агентства.

    Уточянется, что "один мужчина был задержан по подозрению в попытке нанести тяжелые телесные повреждения".

    "На месте работают специалисты… Район происшествия оцеплен полицией. Расследование продолжается", — добавил собеседник агентства.

    ​Ранее в пятницу, 15 сентября, в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

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