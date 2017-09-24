Неизвестные распылили в торговом центре Лондона "вредоносную субстанцию"

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Несколько мужчин распылили в районе торгового центра "Вестфилд" в Стратфорде на востоке Лондона "вредоносную субстанцию", по предварительным данным, пострадали шесть человек, один подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

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"Полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 по Киеву – Ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию. На место также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные", — сказал собеседник агентства.

"Есть сообщения о раненых в разных местах, предположительно, их шестеро. Мы ждем новых сведений", — отметил собеседник агентства.

Уточянется, что "один мужчина был задержан по подозрению в попытке нанести тяжелые телесные повреждения".

"На месте работают специалисты… Район происшествия оцеплен полицией. Расследование продолжается", — добавил собеседник агентства.

— Darren Oatway (@DarrenOatway) 23 вересня 2017 р.

​Ранее в пятницу, 15 сентября, в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.