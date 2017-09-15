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    ИГ взяло ответственность за теракт в лондонском метро

    Тема:

    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (229)

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    Ведущий мониторинг информационной активности экстремистов сайт сообщил, что "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в лондонском метро.
    Взрыв в лондонском метро
    twitter.com/asolopovas

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в лондонском метро, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

    Смотрите также: Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция

    В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

    Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет 29 человек.

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