ИГ взяло ответственность за теракт в лондонском метро

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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в лондонском метро, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

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В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Количество госпитализированных после теракта в Лондоне составляет 29 человек.