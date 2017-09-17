ЧП в Лондоне: люди отравились неизвестным газом

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Восемь человек попали в больницу в Лондоне из-за отравления неизвестным газом, сообщает телеканал Би-би-си.

Большинство пострадавших были выписаны после осмотра, двое пока остаются в больнице.

Еще 12 человек были эвакуированы из района инцидента в качестве меры предосторожности.

На место прибыли пять пожарных расчетов, кареты скорой помощи и полиция.

Пожарные и сотрудники группы химической защиты выясняют причину инцидента. Пожарные заявили, что первичный осмотр не выявил следов токсичных газов в воздухе. По данным правоохранительных органов, отравление не стало результатом злонамеренных действий.

Ранее сообщалось, что на вокзале во французском Марселе неизвестная плеснула соляной кислотой в американских туристок, в результате две девушки получили ожоги лиц.