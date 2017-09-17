В Марселе женщина плеснула кислотой в туристов

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. На вокзале во французском Марселе неизвестная плеснула соляной кислотой в американских туристок, в результате две девушки получили ожоги лиц, пишет газета Provence.

По данным издания, четыре девушки находились на вокзале Saint-Charles, ожидая пересадки на поезд в Париж. Инцидент произошел в районе 11 утра по местному времени.

Двое пострадавших в возрасте 20 и 21 года были госпитализированы. Подозреваемая 41 лет была задержана и помещена под стражу.

В полиции отметили, что во время событий на вокзале женщина не высказывала никаких террористических угроз.

Напомним, в августе вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе.