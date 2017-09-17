наверх
17.09.201718:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Марселе женщина плеснула кислотой в туристов

    (обновлено: )218
    Четыре девушки находились на вокзале Saint-Charles, ожидая пересадки на поезд в Париж. Инцидент произошел в районе 11 утра по местному времени.
    Французские полицейские
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. На вокзале во французском Марселе неизвестная плеснула соляной кислотой в американских туристок,  в результате две девушки получили ожоги лиц, пишет газета Provence.

    Наезд авто в Мельбурне
    Канал alriyadh daily в Youtube
    Появились кадры из Марселя, где авто въехало в остановки с людьми

    По данным издания, четыре девушки находились на вокзале Saint-Charles, ожидая пересадки на поезд в Париж. Инцидент произошел в районе 11 утра по местному времени.

    Двое пострадавших в возрасте 20 и 21 года были госпитализированы. Подозреваемая 41 лет была задержана и помещена под стражу.

    В полиции отметили, что во время событий на вокзале женщина не высказывала никаких террористических угроз.

    Напомним, в августе вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Видео тушения пожара в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне