В Лондоне задержан второй подозреваемый в причастности к теракту

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КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Полиция Лондона задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в метро, сообщает Скотланд-Ярд.

Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в районе Хаунслоу, после чего доставили в отделение полиции на юге Лондона.

В субботу в районе порта Дувр британские полицейские задержали первого подозреваемого в связи с терактом — 18-летнего молодого человека.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.