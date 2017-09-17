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    В мире

    В Лондоне задержан второй подозреваемый в причастности к теракту

    Тема:

    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (235)

    (обновлено: )39
    Правоохранители Лондона задержали 21-летнего мужчину ночью в районе Хаунслоу, после чего доставили в отделение полиции на юге города.
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Полиция Лондона задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в метро, сообщает Скотланд-Ярд.

    Правоохранители задержали 21-летнего мужчину в субботу около полуночи в районе Хаунслоу, после чего доставили в отделение полиции на юге Лондона.

    В субботу в районе порта Дувр британские полицейские задержали первого подозреваемого в связи с терактом — 18-летнего молодого человека.

    В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

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    Европу атакуют: взрыв в Лондоне