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    Скотланд-Ярд: расследование теракта в лондонском метро очень сложное

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    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (229)

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    Шлава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули попросил у премьер-министра разрешение привлечь к охране важных объектов военных, чтобы освободить руки полицейским, чьи профессиональные качества необходимы для других целей.
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk

    КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина, Мария Табак. Расследование теракта в лондонском метро является очень сложным, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

    В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

    Горящий пакет в метро Лондона
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    "Это очень сложное расследование. Сотни полицейских занимаются изучением записей с камер слежения. Мы получили на данный момент также 77 фотографий и видео произошедшего от рядовых граждан… Нам удалось добиться хорошего прогресса", — сказал Роули на пресс-конференции в пятницу вечером.

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    Он сообщил, что остатки взрывного устройства вывезены в лабораторию, где подвергнутся детальному изучению.

    Роули также рассказал, что попросил у премьер-министра разрешение привлечь к охране важных объектов военных, чтобы освободить руки полицейским, чьи профессиональные качества необходимы для других целей.

    Этим и объясняется повышение в пятницу уровня террористической угрозы в стране до критического: максимальный уровень позволяет привлекать армию на помощь полиции.

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    Сколько времени продлится нынешний режим, неизвестно: Роули не уточнил сроков. Однако все предыдущие четыре раза, когда вводился максимальный уровень террористической угрозы, он держался не более нескольких дней.

    Ранее сообщалось, что ответственность за взрыв в лондонском метро взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

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