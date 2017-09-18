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    В курортном Гоа запретят распивать алкоголь в общественных местах

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    По словам властей Гоа, необходимо положить конец неприятностям, которые доставляют пьяные люди в общественных местах на всемирно известном курорте.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов

    КИЕВ, 18 сен – РИА Новости Украина. Власти индийского Гоа намерены с наступлением нового курортного сезона ввести запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах, заявил главный министр штата Манохар Паррикар.

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    По его словам, эта мера запланирована в октябре, когда в штате начинается курортный сезон.

    "Нам необходимо подготовить официальное уведомление о запрете распития алкоголя в общественных местах. Уведомление будет выпущено к концу октября, для чего мы внесем необходимые поправки в существующее законодательство", — цитирует Паррикара издание Hindustan Times.

    Чиновник объяснил это необходимостью положить конец неприятностям, которые доставляют пьяные люди в общественных местах. Паррикар анонсировал запрет в ходе мероприятия, посвященного правительственной программе "Чистая Индия". По его словам, когда люди пьют алкогольные напитки на улицах, они бросают и разбивают бутылки, что ведет к загрязнению улиц.

    "Если кто-то хочет выпить, они должны пить внутри помещения, не в общественных местах. В следующие 15 дней я проведу встречи с правительственными чиновниками, чтобы запретить потребление алкоголя в общественных местах", — заявил он.

    Он добавил, что винные магазины будут штрафоваться, если их клиенты будут распивать продукцию у входа.

    По существующим законам распитие алкоголя в Гоа уже запрещено в отдельных общественных местах и пляжах. Борьбу с потреблением алкоголя ведут во многих штатах Индии. В нескольких штатах, в том числе в Гуджарате и Бихаре, действует сухой закон со строгими наказаниями за его нарушение.

    Пляжи штата пользуются популярностью среди россиян, которые в последние годы традиционно составляют большинство иностранных туристов в Гоа.

    Напомним, Киевский городской совет 22 сентября 2016 года запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли украинской столицы в ночное время — с 22.00 до 10.00. Позже Хозяйственный суд Киева обязал киевский горсовет отменить решение, однако решение суда не вступило в силу, поскольку власти Киева подали апелляцию. Позднее Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Тогда городские власти подали кассацию в высшую судебную инстанцию. Позднее Высший хозяйственный суд Украины обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время.

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