Все выше и выше. Как росли цены на алкоголь в Украине

Стоимость пол-литра самой бюджетной водки в магазине увеличится на 14% или на 9,77 гривны, до 79,55 гривны. Раньше пол-литра водки в рознице стояло 69,78 гривны.

Также предусмотрено подорожание коньяка, виски, рома, джина и вина.

Минэкономики обосновало необходимость повышения цен ростом себестоимости производства алкогольной продукции. Между тем в магазинах накануне подорожания очередей за алкоголем не наблюдалось.

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Отметим, последнее подорожание алкоголя в Украине произошло в декабре 2016 года. В результате таких мер, в частности, с 2014 года минимальная розничная стоимость водки увеличилась приблизительно в 2,5 раза.

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В этом году, как и в прошлом, правительство обосновало необходимость повышения цен на алкоголь тем, что они не соответствуют реальным затратам производителей на изготовление и реализацию алкогольных напитков.