Дороговизна алкоголя. Цены в любом случае будут расти — эксперт

РИА новости Украина — радиостанция Голос столицы

Правительство приняло постановление, согласно которому будут повышены минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные изделия. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 14-19%, на виски, ром и джин — в среднем на 6%, на коньяк (бренди) — на 12-29%, на вина с добавлением спирта, игристые вина и вермут — на 7-13%.

Таким образом, стоимость водки вырастет почти на десять гривен за пол-литра. Такую цену украинцы увидят уже через десять дней. Также в Кабмине пояснили, что повышают минимальные цены на алкоголь, чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции.По мнению экспертов, таким повышением цен "теневой" рынок алкоголя только увеличится, а продажи легального алкоголя наоборот упадут. Они считают, что украинцы просто вынуждены будут употреблять суррогатный продукт, поскольку с прилавка покупать дорогие напитки не будет финансовой возможности.

Повышение цен на алкогольные напитки прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы председатель специальной дегустационной комиссии ассоциации "Укрводка" Валентина Попова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скажіть, наскільки доцільне це підвищення цін на алкоголь? І чим воно викликане?

— Переді мною зараз додаток до постанови Кабміну і ви правильно сказали — роздрібна ціна на 0,5 горілки, лікеро-горілчаних виробів 79,55 гривень, тобто 80 гривень, а не 70, як обіцяли. Міцні вина, виноградні натуральні з додаванням спирту, тобто це "Мадера", "Портвейн" 45 гривень за пляшку, "Вермут", інші натуральні з додаванням 45 гривень. Натуральні вина в скляній тарі — 37 і сидри. Ціни вже встановлені і правильно ви кажете, що через десять днів це все будемо мати в торгівлі. Але чи вся продукція, чи буде зобов'язувати держава цих виробників ставити цю продукцію і продавати. Чи не буде, так само, як зараз продається — в інтернеті, будь ласка, на базарах пляшка горілки за 30 гривень. Ви думаєте, що вона зникне через 10 днів? Нічого не зникне. Як було, так і буде. І люди, якщо не мають коштів, я всіх закликаю і пропоную всім брати в магазині, щоб не було отруєння. Стояти на збереженні свого здоров'я мусить сама людина. Але якщо немає коштів, я вважаю, що треба пити менше, але пити якісний алкоголь, а не ходити і не збирати там, де десять гривень, 30 гривен і невідомо, звідки та горілка. Її неможливо відслідкувати. Якщо ті органи, які поставлені для того, щоб слідкувати за цим, не можуть відповісти, де береться ця продукція, то звідки споживач може знати, звідки береться та продукція.

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Нинішні ціни на алкогольну продукцію не відповідають реальним витратам виробників на виробництво і реалізацію продукції. Тоюто вони менші. Чи так це?

— Абсолютно правильно. Так і є, тому що спирт нам "Укрспирт" дає. "Укрспирт" — це державна установа, яка продає спирт зі своїм акцизом і цей акциз також ми платимо. Тобто горілчані заводи, які працюють по-білому, вони платять цей акциз. Чому "сірий" виникає спирт? То ті заводи, які відпускають якийсь спирт, я не знаю, де вони його беруть, і не платять акциз. Тому він дешевший і тому з нього виробляють невідомо що, невідомо де, невідомо з якої води і невідомо, в яку тару наливають. Я вже говорила в попередніх з вами розмовах на радіо про те, що спирт — це є розчинник. Тому спеціальна у нас пляшка. Ми не просто в звичайну скляну пляшку розливаємо, а це спеціально підготовлена. Вона всередині покривається такою присадкою так називається для того, щоб цей розчинник, хімічна формула не роз'їла скло, щоб осаду не було, щоб хімічних домішок, з якого складається скло, не було в горілці. А термін зберігання зараз з серпня попереднього року підвищився, тобто зараз горілка може стояти від 36 до 60 місяців, навіть до 80 місяців. А якщо невідомо що розливають невідомо в що, то дивіться уважно. Тільки людина сама мусить корегувати своє здоров'я. Тільки на сторожі свого здоров'я людина.

Ціни є економічно обґрунтованими чи ще чекати на подорожчання?

— Я думаю, що ще буде подорожчання. Тому що, наприклад, зерно у нас іде. Якщо в цьому році зерна буде менше, а вже урожай менше, починається все від зерна. Ми ж працюємо. Спиртові заводи працюють на сировині, на зерні. То саме зерно, що йде на хлів, то саме зерно йде і на виробництво спирту. Якщо йде подорожчання всього, то йде відлуння, як круги по воді. Відлуння прийде сюди точно так. Я думаю, буде підвищення.

Кажуть, що піднімуться ціни на білий алкоголь і з'явиться сірий алкоголь.

— Я не можу сказати. Не розливають же його на вулиці так, як, наприклад, в Колумбії, що ти їдеш і на вулиці розливають бражку літрами і продають. Воно стоїть десь у якихось ларках. Його можна подивитись в інтернеті. Пошукайте, хто його робить, звідки він бере цю продукцію, звідки бере сировину, на якій воді робиться. Я вже підкреслила: 60% — це вода плюс розчинник спирт і от ми маємо зовсім іншу хімічну речовину. Тобто може бути якісний спирт, якісна вода, але що там всередині, ніхто не відповідає і ніхто не займається цим питанням. А на підприємствах, які торгують загальною торгівлею, там все це перевіряється. Там, я вже казала, вона відслідковується по 36 показниках мікроелементів. Я знаю, що ті люди, що пили і будуть пити.

Як по зовнішньому вигляду визначити, чи це підробка, чи ні?

— По-перше, уважно дивитись на пляшку. Можна навіть перевернути пляшку і подивитись, чи немає там осаду, чи вона прозора. Якщо це горілка, щоб обов'язково все, що там треба, щоб було написано. У нас в законі чітко написано: в доступній для споживача формі, у відповідності чинного законодавства про мови мусить бути загальна та власна назва виробу. Загальна назва — це група виробу: горілка, горілка особлива, настоянка. Власна назва — це Петров, Сидоров, Іванов, "Медов", "Мерная", "Наша марка" тощо. Далі — міцність, стандарт, по якому зроблена ця продукція. Якщо вона зроблена за державним стандартом, за номером технічних умов можна дізнатися, що це за підприємство, бо перші літери — то йдуть ЄДРПОУ виробника технічних умов. Далі — адреса виробництва потужностей. Телефон навіть пишуть та номер ліцензії. Абсолютно вся інформація може бути. Склад обов'язково пишеться. Калорійність обов'язково пишеться і термін обов'язково пишеться. І обов'язково мусить бути дата виготовлення цієї продукції. Якщо це все написано і ціна не нижча зараз буде 79,55, тоді можна брати. Якщо 50, я б цю продукцію вже не брала, навіть при зовнішньому оформленні добре.

Ранее замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире "ГС" заявил, что местные власти будут контролировать, в каких местах продаются сигареты и алкоголь, если будут выдавать лицензии на их продажу сами.