Суд разрешил продавать алкоголь в Киеве ночью, Киевсовет озвучил свою версию

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Высший хозяйственный суд Украины обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Обязать Киевский городской совет… выполнить решение административной коллегии Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (об отмене решения на запрет — ред.)", — сказали в суде.

Решение Высшего хозяйственного суда Украины является окончательным и обжалованию не подлежит.

Между тем, начальник управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимир Слончак в комментарии СМИ заявил, что Высший хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя в Киеве ночью — с 23:00 до 10:00.

Напомним, Киевский городской совет 22 сентября 2016 года запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли украинской столицы в ночное время — с 22.00 до 10.00. Позже Хозяйственный суд Киева обязал киевский горсовет отменить решение, однако решение суда не вступило в силу, поскольку власти Киева подали апелляцию. Позднее Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Тогда городские власти подали кассацию в высшую судебную инстанцию.