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    Киев

    Суд разрешил продавать алкоголь в Киеве ночью, Киевсовет озвучил свою версию

    (обновлено: )14
    Суд постановил "обязать Киевский городской совет... выполнить решение административной коллегии Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины".
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Высший хозяйственный суд Украины обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

    Бутылка пива. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов
    На широкую ногу. Украинцы тратят на алкоголь больше европейцев

    "Обязать Киевский городской совет… выполнить решение административной коллегии Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (об отмене решения на запрет — ред.)", — сказали в суде.

    Решение Высшего хозяйственного суда Украины является окончательным и обжалованию не подлежит.

    Между тем, начальник управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимир Слончак в комментарии СМИ заявил, что Высший хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя в Киеве ночью — с 23:00 до 10:00.

    Напомним, Киевский городской совет 22 сентября 2016 года запретил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли украинской столицы в ночное время — с 22.00 до 10.00. Позже Хозяйственный суд Киева обязал киевский горсовет отменить решение, однако решение суда не вступило в силу, поскольку власти Киева подали апелляцию. Позднее Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Тогда городские власти подали кассацию в высшую судебную инстанцию.

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