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    Ураган "Ирма" усилился до пятой категории

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (90)

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    Предупредительная зона расширена до Флориды - на территории этого штата и прилегающих объявлен режим чрезвычайного положения. Скорость ветра достигает 160 миль в час.
    Ураган Ирма
    REUTERS Alvin Baez

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина.  Национальный центр предупреждения ураганов США сообщает, что ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории.

    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики
    REUTERS Defence- Gerben van Es/Handout via REUTERS
    Апокалипсис из-за "Ирмы". Разрушения после урагана на побережье Доминиканы

    По данным центра, предупредительная зона расширена до Флориды. Скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч).

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    "Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

    На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 уездов штата эвакуируются.

    Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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