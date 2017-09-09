Ураган "Ирма" усилился до пятой категории

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Национальный центр предупреждения ураганов США сообщает, что ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории.

По данным центра, предупредительная зона расширена до Флориды. Скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч).

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"Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 уездов штата эвакуируются.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.