События дня в мире: "Ирма" бушует, референдум в Каталонии, ДНК Дали

РИА Новости Украина

"Ирма" направилась во Флориду

Стихийные бедствия в районе стран Карибского бассейна по-прежнему не сходят с полос зарубежных изданий. В четверг в фокусе журналистов оказались последствия урагана "Ирма", усилившегося накануне до опасной пятой категории.

"Ее дожди и шквальные ветра скоростью почти 300 километров в час оставили за собой след хаоса, обломков и наводнений на территории от Барбуды до Пуэрто-Рико, после чего она направилась на запад, на острова, и после них — во Флориду", — пишет газета New York Times. Достаточно сильно стихия затронула Пуэрто-Рико — центр урагана находился в 50 милях от острова. В результате около 600 тысяч человек в регионе остались без света, еще 500 человек — без воды. Практически разрушены были часть французских заморских территорий и остров Барбуда, также оказавшиеся на пути урагана. "Затопленные улицы, перевернутые лодки, слетевшие крыши", — описывает газета Figaro ситуацию на французских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, где жертвами стихии стали шесть человек. В связи с приближением урагана власти Флориды выпустили постановление об эвакуации нескольких округов. На Кубе также готовятся к прибытию "Ирмы", которое состоится ориентировочно в пятницу вечером. Власти не исключают, что "Ирма" будет мощнее, чем ураган "Иван" в 2004 году, который привел к эвакуации двух миллионов человек.

Каталония приняла закон о референдуме о независимости

Парламент Каталонии принял закон о референдуме о независимости, который, по мнению сторонников отделения автономного сообщества от Испании, позволит им провести плебисцит 1 октября. Об этом пишут многие зарубежные СМИ. "Дебаты, продлившиеся около 12 часов, привели к голосованию за правовую структуру, которая ляжет в основу нового государства, в соответствии с ней ассамблея сможет провозгласить его независимость спустя 48 часов после положительного исхода голосования", — пишет Mirror. Как отмечает Financial Times, парламент Каталонии одобрил закон о проведении референдума по отделению от Испании, задав курс на конфронтацию с Мадридом, который выступал за то, чтобы остановить это. Запланированный референдум поставил премьера страны Мариано Рахоя в трудное положение, отмечает издание, — он должен быть достаточно жестким, чтобы суметь успокоить другие регионы, раздраженные попыткой Каталонии отколоться от государства. Журнал Spiegel, комментируя ситуацию, пишет, что стране, недавно пережившей террористические атаки в Барселоне и Камбрильсе, грозит тяжелый политический кризис.

Facebook рассказала о "российских" тратах на рекламу

Социальная сеть Facebook обнаружила, что "неподтвержденные" аккаунты, предположительно, связанные с РФ, купили в соцсети рекламу на сумму 100 тысяч долларов за последние два года, пишет в четверг газета Financial Times и другие издания, среди которых Wall Street Journal, New York Times, Washington Post.

Как заявил глава управления безопасности корпорации Алекс Стеймос, эти сделки "связаны с примерно 470 недостоверными учетными записями и страницами, что является нарушением наших правил". По данным компании, "эти учетные записи и страницы связаны друг с другом и управлялись из России". Как отмечают зарубежные СМИ, рекламные сообщения в основном, были посвящены таким вопросам, как разрешение на ношение оружия и опасения по иммиграционной тематике, а также права секс-меньшинств и расовая дискриминация". Как отмечает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с данными компаниями, покупка рекламы проводилась в ходе президентской кампании в США, при этом, как подчеркивает Guardian, соцсеть "не обнаружила связей ни с одним избирательным штабом". Все данные компания передала официальным лицам, которые ведут так называемое "расследование по РФ" в конгрессе США. Как напоминает Financial Times, в ходе избирательной кампании в США социальную сеть критиковали за бездействие в связи с распространением ложной информации, так называемых fake news.

Схватка за отцовство Дали

Анализ ДНК останков Сальвадора Дали показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом испанки Пилар Абель, которая через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы. Развязка захватывающей истории привлекла внимание многих мировых СМИ. "Последний виток удивительной саги жизни и смерти сюрреалиста стал темой газетных заголовков по всему миру", — пишет газета Guardian. Абель, в Испании известная как предсказательница и гадалка, считала, что ее мать в середине 50-х, работая на семью Дали, на тот момент холостого, периодически жила в его доме и находилась с ним в тайной любовной связи, пишет, журнал Spiegel. Guardian напоминает, что эксгумации предшествовали еще две попытки определить отцовство — около 10 лет назад на экспертизу были взяты волосы и частички кожи с посмертной маски художника, однако результаты не позволяли сделать какие-либо выводы об отцовстве. В том же году была сделана вторая попытка: на этот раз материалы для экспертизы предоставил друг и биограф гения Роберт Дешарне. По заявлениям Абель, она никогда не видела результатов, но Дешарне утверждает, что тест на отцовство Дали был отрицательным.

Смотрите также: В Киеве выбрали "Мисс Украины-2017"

СМИ подчеркивают, что, если бы третий тест оказался положительным, Абель могла бы претендовать на солидную часть наследства художника. По данным Bild, в 1989 — год смерти Дали — его состояние оценивалось в 136 миллионов долларов, с того момента сумма значительно выросла. В настоящее время все его наследство принадлежит государству и находится в распоряжении фонда великого мастера, отмечает таблоид. Однако, Как пишет Independent, Адель утверждала, что руководствуется отнюдь не корыстными целями. "Я нахожусь в поисках себя, пытаюсь понять, кто я такая", — приводит ее слова газета. После объявления результатов теста, пишет Sun, Абель отказалась давать какие-либо комментарии до тех пор, пока ее адвокат не получит официальные результаты экспертизы.