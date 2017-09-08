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    Смертельная "Ирма": на Карибах ураган унес жизни 14 человек

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    Как отмечается, низко расположенные острова могут столкнуться со стихией с разрушительными волнами в шесть раз выше, чем обычно. "Ирма" является ураганом пятой, высшей категории со скоростью ветра до 280 км/ч.
    Ураган Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
    Netherlands Ministry of Defence/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Ураган "Ирма" ударил по островам Теркс и Кайкос после того, как прошел с разрушительной силой по другим территориям в Карибском бассейне, приведя к гибели по меньшей мере 14 человек, сообщает ВВС Украина.

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    "По прогнозам, эти низко расположенные острова могут столкнуться со стихией с разрушительными волнами в шесть раз выше, чем обычно. На Гаити шторм уже привел к определенным разрушениям и наводнениям. Инфраструктура этой страны до сих пор не опомнилась после разрушительного землетрясения 2010 года", — идет речь в сообщении.

    "Ирма" является ураганом пятой, высшей категории со скоростью ветра до 280 км/ч.

    По оценке Красного Креста, от "Ирмы" уже пострадали 1,2 миллионов человек и это количество может резко вырасти до 26 миллионов.

    Существуют опасения, что в районах, где повреждено снабжение питьевой воды и сорвана работа санитарно-гигиенических служб, могут быстро распространяться болезни.

    Должностные лица предупредили, что вероятнее всего количество жертв стихии будет возрастать.

    Сейчас ураган направляется в сторону Гаити. Далее на его пути будет Куба, а до выходных он может ударить по американскому штату Флорида, власть которого готовится к масштабным разрушениям и уже эвакуировала жителей и туристов из опасных районов.

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