Апокалипсис из-за "Ирмы". Разрушения после урагана на побережье Доминиканы

"Ирма" является ураганом пятой, высшей категории со скоростью ветра до 280 км/ч. По оценке Красного Креста, от "Ирмы" уже пострадали 1,2 миллионов человек и это количество может резко вырасти до 26 миллионов.

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Существуют опасения, что в районах, где повреждено снабжение питьевой воды и сорвана работа санитарно-гигиенических служб, могут быстро распространяться болезни. Должностные лица предупредили, что вероятнее всего количество жертв стихии будет возрастать.