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    Апокалипсис из-за "Ирмы". Разрушения после урагана на побережье Доминиканы

    Тема:

    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (86)

    (обновлено: )16601
    Последствия урагана Ирма на Синт-Маартен Голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    Последствия урагана Ирма на Синт-Маартен Голландской части острова Сен-Мартен в Карибском море
    REUTERS Defence- Gerben van Es/Handout via REUTERS
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    REUTERS Ricardo Rojas
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    REUTERS Ricardo Rojas
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    REUTERS Ricardo Rojas
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    REUTERS Ivan Alvarado
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    REUTERS Ivan Alvarado
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    REUTERS Ricardo Rojas
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    REUTERS Ricardo Rojas
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Нагуа
    REUTERS Ricardo Rojas
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    REUTERS Ivan Alvarado
    Последствия урагана Ирма на побережье Доминиканской Республики, в Пуэрто-Плата
    REUTERS Ivan Alvarado

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    "Ирма" является ураганом пятой, высшей категории со скоростью ветра до 280 км/ч. По оценке Красного Креста, от "Ирмы" уже пострадали 1,2 миллионов человек и это количество может резко вырасти до 26 миллионов.

    Смотрите также: Мощное землетрясение у берегов Мексики: появились первые видео

    Существуют опасения, что в районах, где повреждено снабжение питьевой воды и сорвана работа санитарно-гигиенических служб, могут быстро распространяться болезни. Должностные лица предупредили, что вероятнее всего количество жертв стихии будет возрастать.

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