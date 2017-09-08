Ураган "Ирма". Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Штат Флорида закрывает школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана, сообщил губернатор штата Рик Скотт.

По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить максимальное количество помещений для размещения людей и складирования предметов первой необходимости.

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"Каждая семья должна подготовиться к эвакуации", — объявил губернатор Флориды, в которой проживает более 20 миллионов человек.

​​Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Ураган причинил серьезные разрушения на ряде островов Карибского бассейна и движется к Багамским островам, а оттуда, вероятно, проследует к атлантическому побережью США.