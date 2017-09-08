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    Ураган "Ирма". Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (80)

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    Губернатор штата Рик Скотт пояснил, что это делается для того, чтобы обеспечить максимальное количество помещений для размещения людей и складирования предметов первой необходимости.
    В США готовятся к урагану Ирма
    REUTERS Alvin Baez

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Штат Флорида закрывает школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана, сообщил губернатор штата Рик Скотт.

    Ураган Ирма в зоне поражения стихии
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    По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить максимальное количество помещений для размещения людей и складирования предметов первой необходимости.

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    "Каждая семья должна подготовиться к эвакуации", — объявил губернатор Флориды, в которой проживает более 20 миллионов человек.

    ​​Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

    Ураган причинил серьезные разрушения на ряде островов Карибского бассейна и движется к Багамским островам, а оттуда, вероятно, проследует к атлантическому побережью США.

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