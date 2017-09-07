Ураган "Ирма" приближается. Трамп ввел режим ЧП еще в одном штате

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Ирма" еще в одном штате — Южной Каролине, сообщает Белый дом.

Ранее Трамп объявил ЧП во Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах.

Смотрите также — И грянет гром: в США готовятся к шторму "Ирма"

Режим ЧП позволяет выделить федеральную помощь местным властям, которые в США являются главной ответственной стороной при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ураган "Ирма" причинил серьезные разрушения на ряде островов Карибского бассейна и движется к Багамским островам, а оттуда, вероятно, проследует к атлантическому побережью США.

​​Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.