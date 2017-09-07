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    Ураган "Ирма" приближается. Трамп ввел режим ЧП еще в одном штате

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (78)

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    Режим ЧП позволяет выделить федеральную помощь местным властям, которые являются главной ответственной стороной при ликвидации последствий стихийных бедствий.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Ирма" еще в одном штате — Южной Каролине, сообщает Белый дом.

    Ураган Ирма в зоне поражения стихии
    Канал PTZtv на youtube
    Злая "Ирма". Подборка шокирующего видео урагана в зоне поражения

    Ранее Трамп объявил ЧП во Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах.

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    Режим ЧП позволяет выделить федеральную помощь местным властям, которые в США являются главной ответственной стороной при ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Ураган "Ирма" причинил серьезные разрушения на ряде островов Карибского бассейна и движется к Багамским островам, а оттуда, вероятно, проследует к атлантическому побережью США.

    ​​Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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