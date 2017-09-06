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    Парламент Каталонии принял закон о референдуме о независимости

    (обновлено: )59
    Законопроект о референдуме о независимости был принят голосами депутатов партий "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Правительство Испании считает его незаконным.
    Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Парламент Каталонии принял закон о референдуме о независимости, который, по мнению сторонников отделения автономного сообщества от Испании, позволит им провести плебисцит 1 октября.

    Правительство Испании считает его незаконным и оспорит документ в Конституционном суде.

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    Законопроект был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством (72 депутата из 135), — "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства".

    Досрочные парламентские выборы в Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием.

    Оппозиции не удалось предотвратить принятие закона в "ускоренном порядке", несмотря на то, что весь день представители "Граждан", Соцпартии Каталонии и Народной партии всеми возможными способами затягивали обсуждение закона, заседание прерывалось в общей сложности шесть раз.

    Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона и заявить о нарушении их прав как народных избранников.

    Позже в среду глава каталонского правительства Карлес Пучдемон собирается подписать декрет о проведении референдума 1 октября.

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