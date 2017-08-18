Кровавые теракты в Каталонии: возросло число погибших

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Число жертв терактов в Испании возросло до 15 человек, сообщает издание Vanguardia.

Ранее сообщалось, что после теракта в центре Барселоны белый Ford Focus наехал на полицейских, его водитель был убит в перестрелке. Позднее власти заявили, что убитый испанец был непричастен к теракту. Газета Vanguarida написала, что испанец, погибший в автомобиле, сидел в кресле пассажира и был не застрелен силовиками, а зарезан неизвестным.

Как сообщает газета со ссылкой на источники, человек, тело которого было обнаружено в автомобиле, не был причастен к нападению. Погибшего звали Пау Перес. Газета пишет, что, по данным следствия, инцидент с автомобилем был связан с терактом на улице Рамбла.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

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