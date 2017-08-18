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    Кровавые теракты в Каталонии: возросло число погибших

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    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (52)

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    По данным СМИ, Пау Перес, тело которого было обнаружено в автомобиле, не был причастен к нападению в Барселоне. Отмечается, что инцидент с автомобилем был связан с терактом на улице Рамбла.
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Число жертв терактов в Испании возросло до 15 человек, сообщает издание Vanguardia.

    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Ужас — не то слово. Теракт в Барселоне, свидетельства очевидцев

    Ранее сообщалось, что после теракта в центре Барселоны белый Ford Focus наехал на полицейских, его водитель был убит в перестрелке. Позднее власти заявили, что убитый испанец был непричастен к теракту. Газета Vanguarida написала, что испанец, погибший в автомобиле, сидел в кресле пассажира и был не застрелен силовиками, а зарезан неизвестным.

    Как сообщает газета со ссылкой на источники, человек, тело которого было обнаружено в автомобиле, не был причастен к нападению. Погибшего звали Пау Перес. Газета пишет, что, по данным следствия, инцидент с автомобилем был связан с терактом на улице Рамбла.

    В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

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