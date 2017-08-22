Суд оставил на свободе одного из подозреваемых в терактах в Каталонии

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина, Сергей Сарымов. Суд Испании принял решение не заключать под стражу одного из главных подозреваемых в совершении терактов в Каталонии 17 августа, сообщает во вторник испанское издание El Pais.

Судья принял решение не заключать под стражу и освободить под залог Мохаммеда Аалья (крайний справа на фото), другой подозреваемый по имени Салах-эль Кариб будет задержан еще на 72 часа по требованию национального суда до дальнейшего решения. Двое других подозреваемых — Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули Кемляль (первый и второй слева на фото) — решением суда помещены под арест.

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Во вторник в испанский суд для допроса были доставлены четверо главных подозреваемых по делу о терактах, прошедший в Каталонии на прошедшей неделе. В рамках допроса, в частности, подозреваемые подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности, в соборе Саграда Фамилия. Подозреваемым были выдвинуты обвинения по 4 пунктам: участие в террористической группировке, совершение убийств, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

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По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.