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    В Пуэрто-Рико объявили режим ЧП в связи с ураганом "Ирма"

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    Подразделения Национальной гвардии будут задействованы для ликвидации возможных последствий урагана на острове. Как отмечается, есть одобренный бюджет на 15 миллионов долларов на чрезвычайные ситуации.
    Ураган
    flickr.com/kakela

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма", сообщил телеканал Fox News.

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    "Несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается Пуэрто-Рико, есть одобренный бюджет на 15 миллионов долларов на чрезвычайные ситуации", — цитирует телеканал губернатора.

    По данным Fox News, для ликвидации возможных последствий урагана на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.

    Ураган "Ирма" достиг 3-й из пяти возможных категорий и ожидается в регионе во вторник. Помимо Пуэрто-Рико, ураган может затронуть Антигуа и Барбуду, заморскую территорию Великобритании Ангилью, британский Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Гваделупу, Сен-Мартен и Британские Виргинские острова. Не исключено и продвижение урагана к атлантическому побережью континентальных США.

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