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    На уборку завалов в Хьюстоне после урагана требуется до $100 млн

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    Мэр пострадавшего от урагана и наводнения Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что городу "немедленно нужны только на уборку завалов от 75 до 100 миллионов долларов".
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    @latimes

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер заявил, что городу необходимы от 75 до 100 миллионов долларов на уборку завалов после наводнения, сообщает телеканал CNN.

    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
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    "Немедленно нам нужны только на уборку завалов от 75 до 100 миллионов долларов", — сказал Тернер. Он добавил, что также тем, кто остался в своих домах, необходима помощь сотрудников агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

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    Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    ​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие

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