На уборку завалов в Хьюстоне после урагана требуется до $100 млн

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер заявил, что городу необходимы от 75 до 100 миллионов долларов на уборку завалов после наводнения, сообщает телеканал CNN.

"Немедленно нам нужны только на уборку завалов от 75 до 100 миллионов долларов", — сказал Тернер. Он добавил, что также тем, кто остался в своих домах, необходима помощь сотрудников агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

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Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

​Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие.