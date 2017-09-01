Число жертв урагана в США продолжает расти, в Хьюстоне переполнен морг

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Число жертв разрушительного урагана "Харви", обрушившегося на Техас и Луизиану, выросло до 44 человек, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 39 погибших.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что в Хьюстоне, крупнейшем городе Техаса, переполнен морг и его руководство попросило о дополнительных помещениях власти штата. Критическая ситуация в учреждении связана с тем, что похоронные бюро города из-за наводнения практически не функционируют.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие.