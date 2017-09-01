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    Число жертв урагана в США продолжает расти, в Хьюстоне переполнен морг

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (55)

    (обновлено: )24801
    В Хьюстоне, крупнейшем городе Техаса, переполнен морг и его руководство попросило о дополнительных помещениях власти штата. Критическая ситуация в учреждении связана с тем, что похоронные бюро города из-за наводнения практически не функционируют.
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    @latimes

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Число жертв разрушительного урагана "Харви", обрушившегося на Техас и Луизиану, выросло до 44 человек, передает агентство Рейтер.

    Ранее сообщалось о 39 погибших.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что в Хьюстоне, крупнейшем городе Техаса, переполнен морг и его руководство попросило о дополнительных помещениях власти штата. Критическая ситуация в учреждении связана с тем, что похоронные бюро города из-за наводнения практически не функционируют.

    Вице-президент США Майк Пенс заявил, что для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

    "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

    Ранее сообщалось, что районам, пострадавшим от урагана "Харви", грозит новое бедствие.

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