наверх
01.09.201708:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    У Трампа растет недовольство работой Тиллерсона - WP

    (обновлено: )20830
    Президент США Дональд Трамп "все больше недоволен госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который вступил в противоречия с президентом по вопросам, включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы", пишет Washington Post.
    Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Недовольство президента США Дональда Трампа работой госсекретаря Рекса Тиллерсона растет; кроме того, он недоволен и некоторыми своими советниками, включая директора Национального экономического совета Гэри Кон, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Лавров - Тиллерсон: новая встреча
    Канал Euronews в Youtube
    Тиллерсон - Лавров: первая встреча после санкций

    Издание пишет со ссылкой на близких к американскому лидеру людей, что Трамп крайне недоволен "личной нелояльностью директора Национального экономического совета Гэри Кона", который критиковал реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле 12 августа.

    "Он также все больше недоволен госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который вступил в противоречия с президентом по вопросам, включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы", — сообщает газета.

    Кроме того, по данным издания, "некоторые друзья Трампа опасаются, что столкновение вспыльчивого президента и главы аппарата Белого дома Джона Келли неизбежно".

    "У него очень тяжелое время", — приводит газета слова одного из друзей Трампа после разговора на этой неделе с президентом. "Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как Келли обращается с ним", — приводит издание слова приближенного Трампа.

    Читайте также: "Российская пропаганда" как повод для закручивания гаек здесь

    Ранее сообщалось, что Тиллерсон утвердил освоение 60 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", проводимой властями России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Перестрелка в Харькове. Комментарий полиции. Видео
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе