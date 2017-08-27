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    Тиллерсон не знает, ошибся ли Вашингтон в своих оценках действий КНДР

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    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что необходимо некоторое время, что разобраться ошибся ли Вашингтон в своих оценках действий КНДР.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знает, ошибся ли Вашингтон в своих оценках действий КНДР на фоне очередных запусков баллистических ракет.

    Флаг КНДР
    FRED DUFOUR / AFP
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    Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "начал уважать" Америку. Тиллерсон в свою очередь отметил, что после принятия последней резолюции Совбеза ООН власти КНДР продемонстрировали сдержанность в своих действиях, которую они "не видели в прошлом". Госсекретарь США также не исключил возможность проведения переговоров с КНДР в будущем.

    Однако после сделанных Трампом и Тиллерсоном заявлений о сдержанности Пхеньяна КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо в субботу утром.

    По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете. Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности. Позже КНДР заявила о проведении "соревнований" — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования "Дня Сонгун", который отмечается 25 августа.

    Отвечая на вопрос журналиста Fox News, ошиблись ли Тиллерсон и Трамп в своих оценках, госсекретарь сообщил: "Я не знаю, были ли мы неправы".

    "Это займет некоторое время, чтобы сказать. Очевидно, что они также посылают нам сигнал, что они не готовы полностью отказаться от своей позиции", — сказал он в интервью телеканалу.

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

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