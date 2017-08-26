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    КНДР впервые после обмена угрозами с США запустила ракету в Японское море

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (599)

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    Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов сообщил, чо "ракета неопределенного типа" была запущена из провинции Канвондо в Японское море.
    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Северная Корея утром в субботу осуществила запуск ракеты, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов. Это первый пуск после обмена угрозами с США.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Мы вам покажем! Спор США и КНДР достиг пика напряженности

    Как сообщили ведомстве, "ракета неопределенного типа" была запущена из провинции Канвондо в Японское море.

    По данным японского агентства Киодо, речь может идти о баллистической ракете. Также сообщается, что ракета пролетела около 250 километров.

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего.

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    Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

    На прошлой неделе мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

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