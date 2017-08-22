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    Тиллерсон: КНДР продемонстрировала сдержанность после последней резолюции СБ ООН

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (592)

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    По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, режим в Пхеньяне "неожиданно продемонстрировал определенный уровень сдержанности", которого не видели в прошлом. США надеются, что это начало, и что они показывают готовность сдерживать провокационные действия.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. США признают, что власти КНДР продемонстрировали сдержанность в своих действиях после принятия последней резолюции Совбеза ООН, заявил во вторник американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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    "Я рад увидеть, что режим в Пхеньяне неожиданно продемонстрировал определенный уровень сдержанности, которого мы не видели в прошлом. Мы надеемся, что это начало, и что они показывают готовность сдерживать провокационные действия", — сказал он журналистам.

    Тиллерсон также не исключил переговоров с КНДР. "И, возможно, видим, некий путь, который нас приведет в будущем к определенному диалогу", — добавил госсекретарь.

    В июле Пхеньян провел два испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, а затем пригрозил продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от острова Гуам. Там у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности. Опасаясь угрозы со стороны США, Северная Корея усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, тем самым нарушая режим нераспространения ядерного оружия и навлекая на себя все новые санкции со стороны Совбеза ООН.

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