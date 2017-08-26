КНДР заявила о "соревнованиях" с применением реактивной артиллерией

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Северная Корея завила о проведении маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования "Дня Сонгун", на которых присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

"День Сонгун" отмечается в КНДР 25 августа: в этот день в 1960 году была объявлена политика приоритета армии в государстве.

В ходе учений отрабатывался условный захват островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, которые принадлежат Южной Корее и находятся на линии размежевания с Северной Кореей. КНДР оспаривает справедливость этого размежевания. На острове Пэннёндо находится шестая бригада морской пехоты Южной Кореи.

Как сообщает агентство, в ходе маневров использовалась реактивная артиллерия, были произведены множественные залпы из реактивных установок залпового огня различных калибров и гаубиц, а также авиация и десант. Десант был сброшен на цели противника, а также направлен к островам на резиновых лодках и под водой.

В результате массированной атаки были "взяты" "штаб-квартира марионеточной шестой бригады морской пехоты (на острове Пэннёндо) и штаб военной части (на острове Ёнпхёндо).

Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных сообщалось, они пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете. Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве страны сообщило, что утренние пуски проходили в рамках военных учений в КНДР. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что выпущены могли быть или баллистические ракеты малой дальности, или снаряды реактивных установок залпового огня.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".