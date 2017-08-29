Тиллерсон предлагает почти вдвое сократить число спецпосланников Госдепа

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках задуманной им реформы госдепартамента хочет ликвидировать должности примерно 30 спецпосланников из 70, которые существуют на сегодняшний день, сообщает издание Politico.

В соответствующем письме главе комитета сената по международным делам Бобу Коркеру, которое приводит газета, госсекретарь, в частности, предлагает ликвидировать посты спецпосланников по Сирии, реализации иранской ядерной сделки, по вопросам закрытия тюрьмы Гуантанамо на Кубе, по Арктике, по вопросам климата, делам молодежи, целому ряду региональных конфликтов и другим.

По мнению Тиллерсона, такие посты изжили себя и с этой работой справятся другие сотрудники ведомства, избежав при этом ненужного дублирования.

Тем не менее ряд позиций госсекретарь хочет сохранить: в частности, по вопросам поддержки прав ЛГБТ-сообщества за рубежом и по глобальным женским вопросам.

Реформирование Госдепа проходит в рамках нового федерального бюджета, который предусматривает 30-процентное сокращение расходов на деятельность внешнеполитического ведомства в противовес росту расходов на оборонные нужды.