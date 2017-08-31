Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Польше, есть много раненых

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции на севере Польши, 21 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в среду около 22.00 по местному времени (23.00 по Киеву) в Старогардском повяте на севере страны. Как сообщил представитель железнодорожной компании Польши Мирослав Шименец (Miroslaw Siemieniec), пассажирский поезд, в котором находились около 300 человек, направлялся из города Гдыни в Бельско-Бяла. В результате столкновения семь из 11 вагонов состава сошли с рельсов.

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По данным представителя противопожарной службы Павла Фрачака (Pawel Fratczak), четыре ребенка, пострадавшие в результате аварии, доставлены в больницы, одного из них транспортировали с места происшествия на вертолете. По его словам, в поезде на момент инцидента находились менее 200 пассажиров.

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Власти проводят расследование возможных причин происшествия.

В понедельник начинаются занятия в польских школах. В последнюю неделю перед началом учебы многие дети возвращаются домой после школьных каникул.

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Ранее сообщалось, что авария с участием 36 машин произошла в Бразилии, есть жертвы и раненые.