В Индии с рельсов сошли шесть вагонов пассажирского поезда

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В индийском штате Махараштра с рельсов сошел пассажирский поезд, не менее 20 пассажиров пострадали, сообщает телеканал NDTV.

Смотрите также: В Днепропетровской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов

Как стало известно, инцидент произошел во вторник утром около 06.30. Поезд Нагпур — Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.

Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.

Напомним, неделю назад при сходе пассажирского экспресса с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии пострадали 74 человека.