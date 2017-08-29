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    В Индии с рельсов сошли шесть вагонов пассажирского поезда

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    Поезд Нагпур - Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.
    Железнодорожный светофор. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В индийском штате Махараштра с рельсов сошел пассажирский поезд, не менее 20 пассажиров пострадали, сообщает телеканал NDTV.

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    Как стало известно, инцидент произошел во вторник утром около 06.30. Поезд Нагпур — Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.

    Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.

    Напомним, неделю назад при сходе пассажирского экспресса с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии пострадали 74 человека.

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