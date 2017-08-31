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    Киев

    В Киеве после столкновения со столбом полностью сгорел ВАЗ

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    По данным очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина самостоятельно покинул авто до пожара.
    Автомобиль сгорел в Киеве после ДТП
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Бажана (Дарницкий район) после столкновения со столбом сгорел автомобиль ВАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, передает "Киев Оперативный".

    Киев Оперативный
    Автомобиль сгорел в Киеве после ДТП

    "Вечером, 30.08.2017 на проспекте Бажана водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и въехал в столб. После аварии автомобиль воспламенился. Пожар ликвидировали бойцы ГСЧС", — говорит в сообщении. 

    Киев Оперативный
    Автомобиль сгорел в Киеве после ДТП

    По данным очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Из машины он вышел самостоятельно до пожара, но "шатаясь из стороны в сторону". В результате происшествия пострадавших нет. 

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    Как сообщалось, накануне вечером грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.

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