В Киеве после столкновения со столбом полностью сгорел ВАЗ

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Бажана (Дарницкий район) после столкновения со столбом сгорел автомобиль ВАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, передает "Киев Оперативный".

Киев Оперативный Автомобиль сгорел в Киеве после ДТП

"Вечером, 30.08.2017 на проспекте Бажана водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и въехал в столб. После аварии автомобиль воспламенился. Пожар ликвидировали бойцы ГСЧС", — говорит в сообщении.

Киев Оперативный Автомобиль сгорел в Киеве после ДТП

По данным очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Из машины он вышел самостоятельно до пожара, но "шатаясь из стороны в сторону". В результате происшествия пострадавших нет.

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