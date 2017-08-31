Авария с участием 36 машин произошла в Бразилии, есть жертвы и раненые

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Авария с участием 36 транспортных средств произошла в бразильском штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, два человека погибли, еще 20 пострадали, передает агентство Синьхуа.

По данным представителя дорожной полиции, авария произошла близ города Жакареи. Предполагаемой причиной столкновения десятков машин стало облака дыма от пожара. В условиях недостаточной видимости водитель грузовика не справился с управлением, что повлекло массовые столкновения.

Как сообщают местные СМИ, на месте ДТП вспыхнул пожар, который через некоторое время потушили. Отмечается, что на месте происшествия в настоящее время проводятся спасательные работы.

Как сообщалось, накануне вечером грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.