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    Авария с участием 36 машин произошла в Бразилии, есть жертвы и раненые

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    Предполагаемой причиной столкновения десятков машин стало облака дыма от пожара. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще 20 пострадали.
    Полиция Бразилии. Архивное фото
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Авария с участием 36 транспортных средств произошла в бразильском штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, два человека погибли, еще 20 пострадали, передает агентство Синьхуа.

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    По данным представителя дорожной полиции, авария произошла близ города Жакареи. Предполагаемой причиной столкновения десятков машин стало облака дыма от пожара. В условиях недостаточной видимости водитель грузовика не справился с управлением, что повлекло массовые столкновения.

    Как сообщают местные СМИ, на месте ДТП вспыхнул пожар, который через некоторое время потушили. Отмечается, что на месте происшествия в настоящее время проводятся спасательные работы.

    Как сообщалось, накануне вечером грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.

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