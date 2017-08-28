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    Происшествия

    Жуткое ДТП под Киевом: пассажирский поезд смял Lexus

    (обновлено: )62812
    На железнодорожном переезде поезд "Бердичев-Киев" столкнулся с автомобилем. В результате аварии два человека пострадали, они сейчас в больнице. Движение поезда было остановлено на 4 часа.
    На месте ДТП в Киевской области
    Вадим Васильев, facebook

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В поселке Новые Безрадичи Киевской области столкнулись поезд "Бердичев-Киев" и автомобиль Lexus, пострадали двое пассажиров автомобиля.

    "ДТП произошло сегодня в Новых Безрадичах на железнодорожном переезде. Поезд "Бердичев-Киев" столкнулся с автомобилем. Два человека пострадали, они сейчас в больнице", — цитирует УНН руководителя пресс-службы ГУ НП в Киевской области Николая Жуковича.

    По его данным, поезд остановлен.
    Вадим Васильев, facebook
    На месте ДТП в Киевской области

    "В таких случаях, даже когда поезд сбивает человека, движение останавливают максимум на три часа, если нет сильных механических повреждений или с рельс, например, не сошли вагоны", — отметил Жукович.

    Пользователь Facebook Вадим Васильев рассказал, что движение поезда остановлено на 4 часа.

    "Поезд парализован на четыре часа, приходится до Киева добираться пешком, попутки не останавливаются",- написал Васильев.

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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