Жуткое ДТП под Киевом: пассажирский поезд смял Lexus

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В поселке Новые Безрадичи Киевской области столкнулись поезд "Бердичев-Киев" и автомобиль Lexus, пострадали двое пассажиров автомобиля.

"ДТП произошло сегодня в Новых Безрадичах на железнодорожном переезде. Поезд "Бердичев-Киев" столкнулся с автомобилем. Два человека пострадали, они сейчас в больнице", — цитирует УНН руководителя пресс-службы ГУ НП в Киевской области Николая Жуковича.

Вадим Васильев, facebook На месте ДТП в Киевской области По его данным, поезд остановлен.

"В таких случаях, даже когда поезд сбивает человека, движение останавливают максимум на три часа, если нет сильных механических повреждений или с рельс, например, не сошли вагоны", — отметил Жукович.

Пользователь Facebook Вадим Васильев рассказал, что движение поезда остановлено на 4 часа.

"Поезд парализован на четыре часа, приходится до Киева добираться пешком, попутки не останавливаются",- написал Васильев.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.