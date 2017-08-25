В Берлине приняли к сведению заявления главы Пентагона по Украине

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Официальный Берлин принял к сведению заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса по Украине, заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ приняло к сведению вчерашние заявления главы Минобороны США. Это ясное позиционирование американской администрации, которое, в целом, находится в русле американской политики и соответствует решению ЕС. Это и наша точка зрения, как вчера вновь обозначил министр иностранных дел, что аннексия Крыма Россией была и остается нарушением международного права, и во-вторых, боевые действия на востоке Украины должны быть немедленно закончены", — заявил Зайберт.

Решение конфликта в Донбассе может быть достигнуто "только политическим, не военным путем", для этого необходимо "полностью реализовать минские соглашения", добавил Зайберт.

Глава Пентагона 24 августа в Киеве заявил, что США ожидают от Вооруженных сил Украины полного соблюдения стандартов НАТО. По словам Мэттиса, который принял участие в торжествах по случаю Дня независимости в Украине, в Вашингтоне поддерживают "украинские усилия, направленные на реформирование оборонного сектора в соответствии с международными задачами".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.