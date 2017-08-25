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    Мэттис намекнул о желании США использовать Украину против РФ – эксперт

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    (обновлено: )72014
    Джеймс Мэттис представляет в США партию ястребов, которая использует Украину в своем геополитическом противостоянии с Россией, считает Руслан Бортник.
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен использовать Украину в геополитическом противостоянии с Россией, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Джеймс Мэттис. Архивное фото
    wikipedia
    К нам едет Мэттис. Глава Пентагона прибывает в Украину

    "Ничего особого по большому счету не было сказано. Можно сделать вывод, что Мэттис представляет в США партию ястребов. Его заявления говорят о том, что партия ястребов может использовать Украину в своем геополитическом противостоянии с Россией, продолжит игру времен Обамы. Продолжат оказывать Украине финансовую, военную поддержку для того, чтобы она оставалась опасной для существования России", — сказал Бортник.

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    Он отметил, что визит говорит о поддержке Украины со стороны США, визит состоялся в пику России, пишут РИА Новости.

    Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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