Мэттис намекнул о желании США использовать Украину против РФ – эксперт

УНИАН

РИА Новости Украина

Визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен использовать Украину в геополитическом противостоянии с Россией, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Ничего особого по большому счету не было сказано. Можно сделать вывод, что Мэттис представляет в США партию ястребов. Его заявления говорят о том, что партия ястребов может использовать Украину в своем геополитическом противостоянии с Россией, продолжит игру времен Обамы. Продолжат оказывать Украине финансовую, военную поддержку для того, чтобы она оставалась опасной для существования России", — сказал Бортник.

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Он отметил, что визит говорит о поддержке Украины со стороны США, визит состоялся в пику России, пишут РИА Новости.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.