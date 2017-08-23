К нам едет Мэттис. Глава Пентагона прибывает в Украину

Дмитрий Злодорев, Вашингтон, для РИА Новости Украина

Основная рабочая программа начнется 24 августа и будет приурочена ко Дню независимости Украины. В рамках поездки у главы Пентагона запланированы переговоры с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Также он будет присутствовать на параде по случаю праздника.

Стратегическое партнерство

Сам Мэттис, общаясь на днях с сопровождающими его в зарубежном турне журналистами, сказал о намерении в ходе визита подчеркнуть, что в Вашингтоне приветствуют демократические устремления Киева. Американский министр отметил в данной связи, что "строить демократию и суверенное государство непросто".

"Я намерен подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности", — сказал американский министр.

Он также подтвердил, что США продолжат помогать в подготовке и оснащении украинских вооруженных сил.

Мэттис напомнил, что приоритет в решении проблем на Украине отдается дипломатическим методам, отметив, что вместе с ним Киев посетит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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"Я поддерживаю усилия госсекретаря США Рекса Тиллерсона по сотрудничеству там с нашими союзниками по НАТО и с Украиной и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских соглашений", — отметил он.

По его словам, это подразумевает "немедленное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателям ОБСЕ".

В пресс-службе Пентагона также заверили, что целью визита является "подтверждение твердой приверженности США восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению стратегического оборонного партнерства между двумя странами".

Не первая встреча

Мэттис станет первым министром обороны США, который посетит Украину со времен Роберта Гейтса, возглавлявшего американское военное ведомство в 2006-2011 годах. Однако с Порошенко он уже знаком. В частности, оба политика встречались в Пентагоне, когда украинский президент приезжал с визитом в Вашингтон.

Тогда американский министр также говорил о нацеленности на соблюдение принципов, "поддерживающих мировой порядок", и о намерении поддерживать партнерство. Со своей стороны Порошенко говорил о взаимных интересах и о важности обмена опытом между двумя странами, в частности, между их армиями.

Поставлять ли оружие?

Нынешний визит будет проходить на фоне все более нарастающих в Америке рассуждений о том, следует ли поставлять Киеву смертоносное оружие. Одним из активных сторонников подобных поставок является сенатор Джон Маккейн.

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В частности, он призывал президента Дональда Трампа воспользоваться предоставленными ему по закону полномочиями и начать "поставки Украине оборонительного смертоносного оружия с целью защиты ее территории от дальнейших нарушений со стороны России и сепаратистов".

Какой сигнал привезет Мэттис в Киев

По мнению американского полковника в отставке Эрла Расмуссена, который прослужил в Сухопутных войсках более 20 лет, а теперь консультирует компании, которые хотят работать на территории бывшего СССР, визит Мэттиса будет иметь важное значение.

"Вероятно, он обсудит ситуацию, нужды украинских военных, а также позицию США в отношении поставок вооружений и украинскую военную стратегию", — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

По его словам, "хорошо, что Мэттис поедет туда и на месте увидит ситуацию".

"И будет интересно, какой сигнал или сигналы он привезет в Киев, особенно в отношении необходимости прекращения гражданской войны на востоке и поддержки со стороны США и НАТО в будущем", — добавил он.